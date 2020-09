Il conto alla rovescia sta per terminare. Meno di una settimana, cinque giorni per l'esattezza, e ripartirà la Serie A. Incompleta come sempre, perché il pallone tornerà a rotolare proprio nel bel mezzo del mercato, per la gioia degli appassionati del genere e la disperazione degli allenatori. I quali sono coscienti del fatto che le rispettive rose potranno essere ritoccate, rimodellate, addirittura ribaltate nelle ultime settimane di trasferimenti. Cosa serve dunque alle grandi per completare il proprio progetto? Ecco un resoconto di quel che ancora manca alle sette formazioni impegnate nelle coppe europee nella prossima stagione.

Juventus

Scontato: un centravanti vero che faccia dimenticare l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Miami. Obiettivo da inizio mercato della dirigenza dei campioni d'Italia, che però non è ancora riuscita a mettere le mani sul profilo giusto. Suarez, Dzeko, Morata, Cavani, Giroud. Tanti nomi, tante valutazioni in corso. Il favorito è e resta il Pistolero, la cui situazione al Barcellona continua però a non essere delle più semplici. Dunque, occhio anche alle alternative.

Il sogno: Suarez

Il nome più concreto: Dzeko

Inter

Conte vuole almeno un elemento in più in mezzo al campo e la dirigenza, dopo le incomprensioni delle scorse settimane, è intenzionata ad accontentarlo. Il sogno è N'Golo Kanté, con cui il tecnico salentino ha già lavorato ai tempi del Chelsea, ma intanto il primo regalo sarà Arturo Vidal. L'Inter cercherà anche un altro esterno sinistro, magari uno tra Emerson e Marcos Alonso, considerando che Kolarov agirà da terzo difensivo. E occhio a un'altra entrata proprio nel pacchetto arretrato, appena si concretizzerà il trasferimento di Godin al Cagliari.

Il sogno: Kanté

Il nome più concreto: Vidal

Milan

Parte da una posizione di ritardo rispetto alle due rivali storiche, senza averne - per il momento, almeno - le medesime ambizioni. La difesa andrà irrobustita almeno da un nuovo elemento, il centrocampo può ancora (ri)accogliere Bakayoko. E davanti? Tanti punti interrogativi. Perché Ibrahimovic ha rinnovato, ma ha pur sempre 39 anni e necessita di un vice che ne sopperisca le eventuali assenze. Al momento Pioli può contare sugli adattati Rebic e Leão, più il giovane Colombo. Basteranno?

Il sogno: Chiesa

Il nome più concreto: Bakayoko

Napoli

Le complesse situazioni legate alle uscite di Koulibaly e Milik, a cui va aggiunto Ghoulam, stanno bloccando le ultime operazioni in entrata. Che comunque non saranno tante. Un nuovo terzino sinistro arriverà solo in caso di addio dell'algerino, ma non sarà il sogno Reguilon, diretto verso il Manchester United. In agenda una mezzala e un esterno offensivo al posto di Allan e Callejon, due colonne portanti delle scorse stagioni non ancora rimpiazzate.

Il sogno: Boga

Il nome più concreto: Veretout

Lazio

Muriqi c'è. E il suo arrivo dovrebbe portare al contemporaneo addio di Caicedo. Perso David Silva, accasatosi alla Real Sociedad, la rosa andrebbe irrobustita con elementi d'esperienza in vista dei gironi di Champions League. Soprattutto in difesa, dove Bastos è prossimo all'addio. Ma intanto il nome più concreto è quello di Mohamed Fares, in arrivo dalla SPAL per aumentare il numero di opzioni a disposizione di Inzaghi sull'out sinistro.

Il sogno: Otamendi

Il nome più concreto: Fares

Roma

Lavori in corso e aria di pesante incertezza a poche settimane dal cambio di proprietà. Serve almeno un altro difensore e il nome giusto dovrebbe essere quello di Marash Kumbulla che ha scavalcato Chris Smalling, per cui il Manchester United alza troppo il tiro per i gusti della nuova proprietà. Manca pure un vice Dzeko, sempre dando per scontato che alla fine il bosniaco non sarà ceduto. Le contemporanee partenze di Zappacosta, Florenzi e Kolarov lasciano inoltre scoperti gli esterni, dove qualcuno dovrà forzatamente arrivare.

Il sogno: Milik

Il nome più concreto: Kumbulla

Atalanta

Squadra che incanta non si cambia, riadattando un celebre detto. Intanto la mossa più pressante, ovvero cautelarsi di fronte ai problemi di Ilicic, si è concretizzata con l'acquisto di Miranchuk. Serve un vice de Roon che consenta all'olandese di rifiatare e magari un uomo ombra di Gosens, a meno che Gasperini decida di tenere in rosa Reca. Mentre in attacco è in arrivo un altro oranje, ovvero Lammers, nonostante il sogno di arrivare a Boga.

Il sogno: Boga

Il nome più concreto: Lammers

