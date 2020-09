Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000, dopo aver svolto le visite mediche di rito in mattinata , ha firmato il contratto che lo legherà alla società rossonera. Il club di via Aldo Rossi investirà complessivamente 35 milioni di euro per l'ormai ex Brescia: si tratta del secondo acquisto più costoso della gestione Elliott dopo quello di Lucas Paquetà.

L'accordo con Cellino prevede 10 milioni per il prestito (la somma verrà spalmata in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus. Alle Rondinelle, inoltre, il 10% della futura rivendita. Il ragazzo ha firmato un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Dopo aver completato la trafila delle giovanili del Brescia, Tonali ha giocato per due stagioni in Serie B con la maglia delle Rondinelle, ottenendo la promozione in A con 34 presenze e 3 gol nella sua seconda annata da protagonista con la prima squadra. Lo scorso agosto ha esordito nella massima serie all'età di 19 anni, mentre il primo gol lo ha realizzato su calcio di punizione contro il Genoa. Sabato potrà già sfidare il suo passato in un'amichevole organizzata tra Milan e Brescia a Milanello. Per inserirlo nella lista per la trasferta di Europa League a Dublino c’è tempo fino alla mezzanotte domani: è una corsa contro il tempo per permettere a Pioli di affrontare l’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers con un Tonali in più nel motore.