"Sono indignato per quanto successo finora, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla Procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più".

"Questa volta, come in tante altre occasioni, la verità viene alterata, tagliata, ricostruita e restituita in un racconto che magari serve di più al lettore, ma che non è la verità. Pensiamo in questo senso di ringraziare i pubblici ministeri per averci convocato subito, perchè aspettavamo l'occasione per poter riferire quello che volevamo riferire".