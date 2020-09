È tornato per restare. Complice un mercato internazionale ‘povero’ e la stagione incredibilmente fruttuosa al Bayern Monaco, Ivan Perisic resterà all’Inter. Lo ha confermato lo stesso esterno croato in un’intervista al canale ufficiale del club: “Sono felice di essere tornato, ho altri due anni di contratto con l'Inter e spero che insieme potremo fare grandi cose. Sono pronto”. Su Instagram ha postato “Sono tornato” con tanto di “I like it” da parte di Nainggolan nei commenti.

Calciomercato Inter, Vidal è ufficiale: ha firmato fino al 2022 9 ORE FA

Meisterschale, Coppa di Germania e Champions League, un tirplete da sogno per il vice campione del Mondo che torna dall’esperienza in Bundesliga maturato, fattore che la dirigenza nerazzurra avrà sicuramente tenuto in considerazione:

“Ho appena vissuto un anno incredibile, vincendo tre trofei in una grande squadra come il Bayern. All'inizio non è stato facile: ho avuto qualche problema con il primo allenatore (Kovac) e poi a febbraio mi sono rotto la caviglia. Ma alla fine siamo riusciti a uscire da questa situazione, vincendo tutto: una stagione memorabile”.

Dopo un anno in prestito in Germania, Perisic ha trovato un’Inter cambiata grazie alla mano di Antonio Conte, dichiarando di essere rimasto tifoso nell’Inter anche in Baviera:

“Serve tempo, sappiamo tutti che a Conte piace lavorare tanto e devo ancora abituarmi a questi ritmi dopo l'anno scorso. Ma siamo sulla buona strada: in spogliatoio ho visto tanta voglia e una fame di vincere incredibile". Mi aspetto un anno positivo. L'anno scorso ho continuato a guardare tutte le partite dei miei amici ed ex compagni. Sono sempre rimasto il tifoso numero uno, dispiace perché la squadra è andata vicina a tutti i traguardi"

Calciomercato Advisor: come cambia l'Inter con l'acquisto di Vidal

Calciomercato Inter, Vidal è arrivato a Milano: visite mediche lunedì IERI A 19:00