"Messi? A essere onesti è un buon giocatore". Con una delle sue proverbiali frasi scherzose, in conferenza stampa alla vigilia del Community Shield contro l'Arsenal, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parla in questi termini di Lionel Messi. Poi torna serio in merito a un possibile trasferimento dell'argentino ai Reds: "Chi non vorrebbe Messi nella propria squadra? Ma non c'è nessuna chance per noi, i numeri dell'operazione sono fuori portata".