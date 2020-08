Il Manchester City di Pep Guardiola rimane in pole position, ma il fisco italiano… Aiuta! Lo ribadisce la Gazzetta dello Sport questa mattina: i 50 milioni netti dell’ingaggio di Messi costerebbero all’Inter “solo” 65,5 milioni per via della tassazione ridotta dettata dal Decreto Crescita. E poi sarebbe un’operazione “politico-commerciale” per far sbarcare il più importante calciatore al mondo in Cina: un’operazione extra budget che farebbe capo al boss di Suning Zhang Jindong, uomo di riferimento del Partito Comunista Cinese oltre che patron nerazzurro.