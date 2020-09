Il caso Suarez continua, ovviamente, a tenere banco. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, con nuovi dettagli che stanno emergendo. Come il coinvolgimento in prima persona di Federico Cherubini. E come il PDF con le domande accordate per facilitare l'esame dell'uruguaiano, al fine di ottenere il passaporto italiano tramite una farsa.

Suarez, in sostanza, ha ricevuto un PDF prima di presentarsi all'esame. Il contenuto? Le domande a cui avrebbe dovuto rispondere. Domande di cui ora siamo a conoscenza. La prima, semplicissima: "Come ti chiami?". La risposta: "Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano". A seguire la domanda sulla città italiana in cui si immaginasse ("Torino") e sulla professione ("Faccio il calciatore e sono da 6 anni al Barcellona”).

Il Pistolero ha ricevuto il PDF dalla professoressa Stefania Spina in cui erano contenute anche alcune immagini che l'uruguaiano avrebbe dovuto riconoscere in sede di esame. Tra queste c'erano quella di un cocomero e di un supermercato, e lui non ha fatto molta fatica a indicare con i termini giusti l’uno e l’altro. Oltre ad altre semplici domande, sulla sua famiglia e suoi suoi figli, a cui Suarez ha dovuto rispondere e che, come le altre, erano state concordate in precedenza. L’esame del calciatore è durato appena dodici minuti.

