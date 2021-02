E ora, spazio agli svincolati. Non restano che loro, dopo la conclusione ufficiale della finestra invernale di mercato. Uno, Graziano Pellè, firmerà nelle prossime ore con il Parma. Un altro, Lasse Schone, è ancora senza squadra ma potrebbe trovarla presto: il Cagliari, che in extremis ha riportato in Italia Daniele Rugani, è seriamente intenzionato a prelevare anche lui.