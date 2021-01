Che mercato di gennaio sarebbe senza il Genoa protagonista assoluto? Niente paura: nemmeno in questa finestra il Grifone sta facendo mancare i fuochi d'artificio. L'ultimo porta il nome e il cognome illustri di Kevin Strootman : l'ex centrocampista della Roma, che oggi indossa la maglia del Marsiglia, è a un passo dal ritorno in Serie A per giocare con i rossoblù.

La formula dell'operazione, secondo 'Sky', è quella del prestito secco fino alla conclusione della stagione in corso . Con la possibilità, in caso di ulteriore accordo, di prolungare la permanenza di Strootman al Genoa anche per il futuro. Accordo vicino, con l'olandese pronto a mettersi a disposizione di Davide Ballardini. Nei piani della dirigenza e del tecnico dei liguri rimpiazzerà un altro (teorico) pezzo grosso come Lasse Schone, che nei giorni scorsi ha definitivamente concluso la deludente esperienza al Grifone con la risoluzione del contratto.

Quanto a Strootman, in questa stagione è stato utilizzato pochissimo dall'allenatore Villas-Boas: sono 10 le presenze dell'olandese in Ligue 1, delle quali appena una da titolare, lo scorso 30 agosto in casa del Brest. Più tre spezzoni in Champions League, ma sempre entrando dalla panchina nei minuti finali. L'ex giallorosso gioca a Marsiglia dall'estate del 2018, dopo aver lasciato la Roma in cambio di 25 milioni di euro. Ma la sua avventura francese non si è snodata come previsto. E ora la Serie A lo aspetta per la seconda volta.