Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Scamacca "vice-Morata": Juventus in forcing 18 ORE FA

Juve: frenata per Scamacca, torna calda la pista Giroud

Secondo Tuttosport la trattativa per portare Gianluca Scamacca dal Genoa alla Juventus ha fatto registrare una brusca frenata: lontana l'intesa con il Sassuolo che chiede 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. I bianconeri tornano quindi a pensare a Olivier Giroud: il 34enne attaccante francese del Chelsea chiede un contratto di un anno e mezzo.

La nostra opinione. La valutazione di Scamacca rimane estremamente alta, soprattutto per un mercato in tempo di pandemia. Complicata anche la pista che conduce a Giroud: per le resistenze del Chelsea, da un lato, e per l'eventuale peso dell'ingaggio di un giocatore di 34 anni.

El Shaarawy: la Roma spera nel ritorno

Stephan El Shaarawy ha una gran voglia di tornare a giocare in Italia e alla Roma e di porre fine all'esperienza in Cina. Il Faraone, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prosegue il pressing nei confronti dello Shanghai Shenhua per liberarsi dal contratto. Le strade sono due: rescindere e rinunciare ai soldi dell'ingaggio o far valere una clausola per il mancato adattamento al calcio cinese. Situazione intricata e da monitorare.

La nostra opinione. Dal punto di vista tecnico il ritorno di El Shaarawy alla Roma potrebbe rivelarsi un affare per tutti: per il giocatore, che avrebbe la possibilità di giocarsi le sue carte in vista degli Europei, e per Fonseca che avrebbe a disposizione un giocatore perfetto per il 4-2-3-1.

Stephan El Shaarawy Credit Foto Getty Images

Jovic torna all'Eintracht

Luka Jovic torna all'Eintracht Francoforte: il 23enne attaccante serbo lascia il Real Madrid e si accasa al club tedesco con cui era esploso nella stagione 2018-19. La formula è quella del prestito fino a giugno: i Blancos pagheranno parte dello stipendio del giocatore.

La nostra opinione. Jovic si è letteralmente smarrito al Real Madrid. Tornare nella squadra che lo ha lanciato e cambiare decisamente aria, rituffandosi nell'atmosfera della Bundesliga forse a lui più congeniale potrebbe essere la soluzione giusta per ritrovarsi.

Pirlo: "Sono arrabbiato, abbiamo sbagliato già troppo"

Serie A Roma-Inter, 5 verità: male i cambi di Conte, Villar-Hakimi show IERI A 08:26