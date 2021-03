Le dichiarazioni di Zidane

Calciomercato 2020-2021 Ronaldo, As non ha dubbi: "Vuole fortemente il Real" 2 ORE FA

Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano Ronaldo per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Ma adesso è un giocatore della Juventus e sta facendo molto bene. Non posso aggiungere altro, se ne dicono tante, ma queste cose vanno rispettate. [Zidane in conferenza stampa]

Insomma, bocche cucite. Per adesso. Zidane ha la luce negli occhi quando parla di CR7, ma lo spogliatoio come reagirebbe ad un suo possibile ritorno?

MLS, Beckham: “Voglio portare Messi e Ronaldo all'Inter Miami”

Calciomercato 2020-2021 Jorge Mendes riporta Cristiano Ronaldo a Madrid? 9 ORE FA