Il futuro di Kylian Mbappé è sempre in bilico. Il giocatore francese non ha ancora firmato il rinnovo di contratto propostogli dal PSG (scadenza 2022), e la prospettiva di un futuro lontano da Parigi si fa sempre più concreta. Da quello che filtra il giocatore sembra concentrato sulla parte finale della stagione, ma, come riporta Goal-Spagna, non solo. L'attaccante del PSG ha incaricato una persona di fiducia di trovargli una casa a Madrid.

"Sono in un periodo di riflessione, ma se firmo con il PSG sarà per molti anni", ha detto pochi giorni fa. Mbappé ha dato istruzioni di iniziare i passaggi per trovare un nuovo indirizzo nella capitale spagnola. "Non sappiamo per quale scopo" - riporta Goal - ma potrebbe essere il preludio di un trasferimento.ha detto pochi giorni fa. L'impressione è che l'avvento della Superlega , a cui il PSG non ha aderito, possa mettere un po' di fretta anche al giovane Kylian.

