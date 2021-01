Le voci che si rincorrevano negli ultimi giorni hanno trovato conferme questa mattina: il giocatore classe 1987 ha già effettuato le visite mediche con l'Hertha Berlino e presto dunque ritroverà la Bundesliga, lasciata 11 anni fa quando giocava per lo Stoccarda. Si parla di un accordo di due anni e mezzo legato alle presenze.

Sami Khedira era ormai fuori squadra da tempo alla Juventus: l'ultima gara disputata risale al 12 giugno 2020, quando al 62' prese il posto di Miralem Pjanic nella semifinale di ritorno di Coppa Italia pareggiata per 0-0 contro il Milan. In quell'occasione fu anche ammonito. Le ultime presenze in Campionato e Champions risalgono invece al novembre 2019.