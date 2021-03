Manchester City e Sergio Agüero: . Nella serata di lunedì, il club inglese ha comunicato ufficialmente l'addio del Kun a fine stagione, con l'argentino che non rinnoverà il contratto in essere. Il miglior marcatore della storia SkyBlues sarà quindi libero di cambiare squadra a parametro zero, salutando la compagnia con 4 Premier League (quasi 5), 3 Community Shield, 5 Coppe di Lega e una FA Cup. Ovviamente, un secondo dopo l'annuncio si è scatenato il toto-mercato. Tra Barcellona, PSG, Juventus, MLS e altre 4-5 possibili destinazioni, Agüero sarà sicuramente uno dei pezzi più pregiati nella faticosa-ma-comunque-interessante sessione estiva di calciomercato al tempo del covid-19. Per saperne di più ne abbiamo parlato con James Kilpatrick di Eurosport UK. matrimonio finito . Nella serata di lunedì, il club inglese ha comunicato ufficialmente l'addio del Kun a fine stagione, con l'argentino che non rinnoverà il contratto in essere. Il miglior marcatore della storia SkyBlues sarà quindi libero di cambiare squadra a parametro zero, salutando la compagnia con 4 Premier League (quasi 5), 3 Community Shield, 5 Coppe di Lega e una FA Cup.Tra Barcellona, PSG, Juventus, MLS e altre 4-5 possibili destinazioni, Agüero sarà sicuramente uno dei pezzi più pregiati nella faticosa-ma-comunque-interessante sessione estiva di calciomercato al tempo del covid-19. Per saperne di più ne abbiamo parlato con

Come cambierebbe la Juventus con Sergio Aguero

"Ci sono tanti club interessati ad un giocatore di classe mondiale come Agüero. Barcellona, PSG, Real Madrid, Independiente e anche l'Inter Miami di Beckham (MLS). Sono tutte in corsa per aggiudicarsi le prestazioni dell'argentino. Lo stipendio (oltre 10mln/anno) e gli infortuni sono due elementi disturbanti nella valutazione, ma è indubbio che "El Kun" possa portare benefici ai tanti top club europei che hanno bisogno di un attaccante. Nelle prossime settimane conosceremo il suo futuro".

Juventus, l'unica italiana

la Juventus sembra l'unica contender del nostro paese in lizza per Agüero. I bianconeri stanno ragionando ad alta voce, e la sensazione sembra quella dell'ennesima rivoluzione offensiva. Dopo la suggestione Inter - che al momento è concentrata sul rinnovo di Lautaro e sul futuro di Suning -I bianconeri stanno ragionando ad alta voce, e la sensazione sembra quella dell'ennesima rivoluzione offensiva. Morata è ancora in bilico , Dybala lotta con il rinnovo e Cristiano Ronaldo entra negli ultimi 12 mesi torinesi. È molto difficile capire quello che vuole fare la Juventus, per cui diciamo che le soluzioni sono due. I bianconeri sono l'unico club che può sobbarcarsi l'ingaccio del classe 1988 - e la coppia con Cristiano Ronaldo sarebbe stellare - ma dall'altro lato questo farebbe a pugni con la nuova politica che mira a ringiovanire l'organico. Le possibilità ci sono, ma, come dice anche Kilpatrick, l'acquisto di un 33enne andrebbe in netta contrapposizione con la filosofia del club.

Barcellona, per la coppia con Messi

"El Kun Agüero non vede l'ora di firmare per il Barcellona, però non c'è ancora niente di ufficiale". Sono queste le parole di Matteo Moretto di Sky Sport che ci fanno pensare ai blaugrana come prima destinazione per l'attaccante argentino. Koeman ha bisogno di un nueve che sia superiore sia a Braithwaite che a Griezmann, e poi Agüero sarebbe la chiave di volta per trattenere in Catalunya Leo Messi. I due sono legatissimi fin dalla vittoria del Mondiale U20 nel 2005, e l'arrivo del Kun sarebbe la mossa finale del presidente Laporta. L'unico neo è l'ingaggio, non proprio abbordabile, quindi servirà l'ennesimo sacrificio economico catalano.

PSG, da non sottovalutare

Sullo sfondo, ma neanche tanto, appare anche la terza contender alle prestazioni di Sergio Agüero: il PSG. Secondo quello riportato da Canal+, nei desideri di Pochettino (anch'esso argentino) per l'estate del 2021 ci sarebbe proprio il bomber del City a completare un reparto da sogno con Mbappé e Neymar. I francesi hanno attualmente due prime punte (Kean in prestito, Icardi in uscita), per cui non è utopia pensare che il club possa muoversi in maniera aggressiva sul giocatore del City. "Poch" potrebbe essere accontentato.

