Il numero 315 del Weekly Post presenta il tradizionale ranking semestrale dei 100 calciatori più preziosi (o costosi) dei 5 principali campionati europei. E calcolato attraverso l'algoritmo dell'Osservatorio del calcio CIES. Il "most valuable player", risulta l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford , valutato 165 milioni . Il precedente leader della particolare classifica, Kylian Mbappé, è sceso al quinto posto anche e soprattutto in considerazione della sua situazione contrattuale, dato che al PSG gli resta "solamente" un altro anno e mezzo: il suo valore, attualmente, è stimato 149,4 milioni .

I parametri dell'algoritmo tengono conto di età, legami contrattuali e prospettive e fattori economici. E' per questo che Lionel Messi non compare proprio tra le prime posizioni, bensì molto più in basso a 54 milioni, al 97esimo posto. Stesso dicasi per Cristiano Ronaldo, che nemmeno compare tra i cento. Sul podio, appena sotto Rashford, troviamo Erling Haaland (2° a 152 milioni) e Trent Alexander-Arnold (3° a 151).