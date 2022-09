Le ufficialità dell’ultimo giorno di mercato. Se la Juventus saluta Arthur e Zakaria, entrambi “prestati” in Premier League, Inter e Milan piazzano gli ultimi colpi in difesa, per puntellare le loro rose in vista dei prossimi due mesi di fuoco. Acerbi si veste di nerazzurro, Dest di rossonero : due operazioni economicamente vantaggiose, con ingaggi controllati e possibilità di riscatto.

Dest: il Milan ottiene il diritto di riscatto

Per quanto riguarda Sergino Dest - laterale destro con passaporto americano - il Barcellona lo ha ceduto in prestito a titolo totalmente gratuito, con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. L’ingaggio è abbastanza alto e coperto interamente dal Milan: Dest percepirà 3,8 milioni di euro netti a stagione, lo stesso stipendio percepito in terra catalana. Un’operazione che ha senso, visto che il classe 2000 ha ancora parte del potenziale inespresso.

Acerbi: il riscatto è a quattro milioni

Il difensore centrale classe '88, che a Milano ritrova Simone Inzaghi (lo ha voluto fortemente), arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto dalla Lazio. Le cifre sono basse e sostanzialmente vantaggiose per l’Inter: il suo eventuale riscatto è fissato a 4, mentre lo stipendio si aggira sui due milioni e mezzo di euro, sullo stesso calibro di quanto percepiva alla Lazio.

