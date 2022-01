Aké nome forte per il Milan

Il 'Sun' rilancia le voci di un interesse del Milan per Nathan Aké. Il difensore olandese, in forza al Manchester City, viene visto come un ottimo profilo per sostituire l'infortunato Kjaer.

La nostra opinione. Aké è un elemento duttile, che può giostrare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra. E ha ormai esperienza da vendere, sia in nazionale che in Champions League. Farebbe comodo al Milan.

Nathan Aké (Manchester City) Credit Foto Getty Images

Digne, niente Inter: va all'Aston Villa

L'Aston Villa sta per mettere le mani su Lucas Digne, accostato all'Inter negli scorsi giorni: chiusura vicina con l'Everton per l'arrivo del terzino ex Roma.

La nostra opinione. Buon colpo per il Villa, che dopo Coutinho si rinforza nuovamente, ma per l'Inter c'è di meglio sul mercato, ammesso e non concesso che a Milano arrivi effettivamente un altro esterno a gennaio.

Lucas Digne (Everton) Credit Foto Getty Images

Pellegri, ci sono Genoa e Torino

Nella giornata odierna è andato in scena a Casa Milan un incontro tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Pietro Pellegri: sull'attaccante ci sono il Genoa – e si tratterebbe di un ritorno – e il Torino.

La nostra opinione. Pellegri ha bisogno di giocare. E al Milan, chiuso com'è da Ibrahimovic e da Giroud, non può farlo. In questo senso meglio il Genoa del Torino, dove dovrebbe fronteggiare la concorrenza di Belotti.

Pietro Pellegri durante Milan-Sassuolo - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Babacar torna al Sassuolo

Come annunciato dall'Alanyaspor, è stato interrotto il prestito in Turchia di Khouma Babacar: l'attaccante senegalese torna così al Sassuolo, proprietario del suo cartellino.

La nostra opinione. Babacar ha smesso da tempo di essere la promessa di cui tanto si parlava qualche anno fa. Impensabile che possa rimanere nella rosa neroverde.

Il Sint-Truiden annuncia Kagawa

Shinji Kagawa è un nuovo giocatore del Sint-Truiden. L'ex trequartista di Borussia Dortmund e Manchester United, reduce da un'esperienza in Grecia con il PAOK Salonicco, proseguirà dunque la propria carriera nella massima divisione belga.

La nostra opinione. I tempi belli di Dortmund e Manchester sono ormai lontani: la realtà attuale dice che Kagawa, 33 anni a marzo, è diventato un girovago del pallone. In ogni caso è un arrivo che accende i riflettori sul Sint-Truiden.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

