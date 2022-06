Nuova avventura per Andrea Pirlo. L'ex tecnico della Juventus viene ufficializzato dalla squadra turca del Karagümrük che si è piazzata all'8° posto nell'ultima Süper Lig. Pirlo ha firmato un contratto annuale e troverà ben quattro giocatori italiani in rosa: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Fabio Borini e Rayyan Baniya. Squadra che in questa stagione ha avuto in prestito anche Karamoh dal Parma e Abdoulaye Touré dal Genoa e che ha in rosa giocatori del calibro di Ahmed Musa, Jimmy Durmaz e Lucas Biglia che è il capitano della compagine di Istanbul.

Il comunicato del Karagümrük

Pirlo, il calciatore di fama mondiale, ha recentemente allenato la Juventus, uno dei club più importanti d'Europa. Dopo aver avuto esperienza anche in Champions League con la Juventus, ha firmato il contratto con il Karagümrük per 1 anno, a partire dal 1° luglio. Martedì 14 giugno si terrà la conferenza stampa

Occasione per fare esperienza dunque per Pirlo che, al primo anno da allenatore, fu subito catapultato alla guida della Juventus senza nessun tipo di gavetta. Avrebbe dovuto allenare l'Under 23 juventina, ma fu subito 'promosso' in prima squadra in seguito all'esonero di Maurizio Sarri. Pirlo sarà il terzo allenatore italiano nella prima divisione turca: ci sono anche Vincenzo Montella che allena l'Adana Demirspor di Balotelli e Inler, e Francesco Farioli che allena l'Alanyaspor.

