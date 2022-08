Aster Vrancks, il nome caldo per la metà campo del Milan è diventato Jean Onana, nazionale camerunense come Bordeaux. Classe 2000, il giocatore non è stato convocato per il posticipo di lunedì sera di Ligue 2 col Grenoble. Gli emissari rossoneri saranno proprio in Francia, in queste ore, per discutere dell'affare per l'erede in campo di Franck Kessié. Dopo i tentativi per Raphael Onyedika , il nome caldo per la metà campo delè diventato, nazionale camerunense come il portiere dell'Inter André (i due, però non sono parenti), del. Classe 2000, il giocatore non è stato convocato per il posticipo di lunedì sera di Ligue 2 col Grenoble. Gli emissari rossoneri saranno proprio in Francia, in queste ore, per discutere dell'affare per l'erede in campo di

Ancora una volta Francia, ancora una volta Moncada: chi è Jean "l'altro" Onana

Jean Emile Junior Onana Onana. Più semplicemente Jean Onana. Ennesimo risultato di un'attività di scouting operata in Ligue 1, in cui Geaoffrey Moncada è di casa. Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, l'8 gennaio 2000, Onana è quel che si dice oggigiorno il classico "tuttocampista". Meglio, un mediano tuttofare. Versatile, sa portare a termine ogni compito forte non solo di mezzi tecnici importanti, ma anche di un fisico imponente coi suoi 189 centimetri di altezza e 89 chilogrammi di peso.

Jean Onana, Bordeaux 2022-2023 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Scoperto dai portoghesi del Leixões

Cresciuto nella Nkufo Academy, centro di formazione calcistica fondato dell'ex nazionale svizzero (di origini congolesi) Blaise Nkufo, Onana è stato portato in Europa nel 2019 dai portoghesi del Leixões, espressione calcistica di Matosinhos, periferia di Porto. In maglia biancorossa esordisce tra i grandi nel match di seconda divisione portoghese contro l'Atletico Viseu. Di lui si accorge subito il Lille, altro club che attua uno scouting capillare.

Dal Lille al Bordeaux passando dal Belgio. E coi Leoni Indomabili

Il Lille lo manda in prestito in Belgio, al Royal Excel Mouscron, dopodiché si fa avanti il Bordeaux, che se lo aggiudica per 2,5 milioni di euro nell'estate 2021 facendogli firmare un contratto quinquennale. Coi girondini agli ordini prima di Vladimir Petkovic e poi di David Guion, 3 reti nella scorsa, disgraziata stagione culminata con la retrocessione dalla Ligue 1. Onana segna contro Lens, Montpellier e Saint-Etienne. A livello personale, un'ottima stagione, che gli vale la convocazione col Camerun nella Coppa d'Africa casalinga dello scorso gennaio, in cui i Leoni Indomabili hanno chiuso al terzo posto dopo la finalina vinta ai rigori col Burkina Faso.

Il Milan chiede lo sconto

Jean Onana ha una valutazione di 4 milioni, anche se il Bordeaux ne chiede 10. Impropriamente, dal momento che la retrocessione della squadra in Ligue 2 pesa eccome in termine di "scontistica". Al Milan, infatti, potrebbero essere sufficienti 6-7 milioni per chiudere l'affare.

