Il mercato del Milan è ancora aperto. I rossoneri, infatti, archiviato il pareggio con l'Atalanta, tornano alla ricerca di un difensore centrale e soprattutto di un centrocampista centrale, a maggior ragione dopo l'infortunio di Rade Krunic. In queste settimane sono stati tanti i nomi accostati al Diavolo. Da Renato Sanches, che si è poi trasferito al Paris, ad Aster Vranckx del Wolfsburg, passando per Raphael Onyedika. Di quest'ultimo ha parlato Svend Graversen, direttore sportivo del Midtjylland, la sua squadra, ai microfoni di Discovery+ Danimarca: "Non commenterò nessuna voce di mercato" ha esordito Graversen, che ha aggiunto: "Posso solo affermare che ha giocato un anno con noi dopo esser tornato dal prestito (un anno al FC Fredericia, ndr) ed essere stato un giocatore chiave nella NordicBet Liga (la Serie B danese, ndr). Ora è un giocatore della Superligaen ed ha giocato veramente molto bene per noi. Quindi capisco perché c'è interesse, è un giocatore incredibilmente talentuoso che continua ad alzare l'asticella". Onyedika è di origini nigeriane, è un classe 2001, 1,84 metri di altezza, ed è stato autore di un'ottima stagione condita da 3 gol tra campionato e coppa.

Graversen non ha chiuso alla cessione ma ha espresso un desiderio chiaro: “Ci piacerebbe che Rafa rimanesse con noi un altro anno perché crediamo di poter farlo crescere ancora di più”. Alla domanda sul suo prezzo, il ds non ha risposto ma ha svelato che sarebbe molto, molto costoso.

Certamente il Milan sarebbe un’occasione imperdibile per Onyedika, dunque se il Midtjylland rifiutasse un’offerta sui rossoneri, potrebbe risultare difficile gestire il morale del ragazzo. Non secondo Graversen: “Non sarebbe un problema. Ci sentiamo allineati con i nostri giocatori, facciamo i piani per ogni singolo giocatore. Le cose possono cambiare rapidamente nel calcio, lo capiamo e anche Rafa lo capisce. Lui sa che abbiamo fatto un piano ed ha bisogno di giocare ed essere un giocatore chiave, non solo nella nostra squadra, ma in Superliga, perché da ciò trarrebbe beneficio il suo trasferimento futuro”. Il ds è consapevole però che non potrà trattenerlo a lungo: “Il fatto che sia già un giocatore importante è piacevole e un trasferimento avverrà se continuerà a crescere come adesso”.

Infine, ha parlato di un talento di Onyedika: “E’ capace di adattarsi al livello del campionato in cui gioca velocemente . Quando passi da essere un giocatore fondamentale in NordicBet Liga ad essere un giocatore chiave in Superliga ma anche nelle partite in campo internazionale, questo significa che ti sai adeguare al livello in modo molto veloce. E quando cerchiamo i giocatori, questo è uno degli aspetti a cui guardiamo. Giocatori che si sappiano adattare al livello il più velocemente possibile”.

