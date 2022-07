Un ritorno a casa per Matteo Pessina. Il centrocampista è ad un passo dal Monza che avrebbe trovato l'accordo con l'Atalanta in queste ultime ore. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. Altro affare portato a termine da Adriano Galliani a pochi giorni dall'arrivo di Sensi dall'Inter. Mercoledì le visite mediche.

Pessina che è cresciuto nelle giovanili della squadra brianzola e con cui ha disputato il campionato di Serie C nel 2014/2015. Il giocatore dovrebbe indossare la fascia di capitano. Lascia l'Atalanta dopo 3 stagioni in cui ha collezionato 96 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni. La Dea che sta per formalizzare l'arrivo di Ederson dalla Salernitana.

