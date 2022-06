Tre titoli consecutivi in Belgio, l’ultimo vissuto da autentico protagonista, grazie a 14 gol e nove assist. Un mancino fatato, la capacità di svariare sulla trequarti, di allargarsi a destra a sinistra, di inserirsi centralmente e colpire. Bravo sia sui calci piazzati, che sugli scambi veloci al limite. E con qualità già impressionanti nonostante la giovane età. Charles De Ketelaere , classe 2001 del Club Bruges e della Nazionale belga, è il grande oggetto del desiderio del Milan 2022/23 . Il giocatore individuato da Maldini e Massara per fare la differenza sulla trequarti e colmare una lacuna emersa in questa pur eccellente stagione rossonera. Un giocatore completo, in rampa di lancio, già adocchiato da diversi top club. Conta 19 presenze nelle coppe europee e ha la personalità perfetta per fare la differenza.

In top all'articolo, ovvero il video che vi si aprirà in automatico, il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360

Numeri pazzeschi, il migliore del Bruges 2020/21

Charles De Ketelaere ha esordito nel massimo campionato belga il 22 novembre 2019, nel match casalingo, contro il KV Oostende. Da allora il suo è stato un percorso di autentica crescita. Un miglioramento costante, che in questa annata ha raccolto i suoi frutti. È stato il giocatore del Bruges con più conclusioni (79), più tiri nello specchio (32) e più occasioni create (71) nella Belgian Jupiler Pro League 2021/22. E anche il centrocampista che ha giocato più palloni (233) in area avversaria nel massimo campionato belga 2021/22. In generale, soltanto Denzi Undav (273) e Tarik Tissoudali (272) hanno fatto meglio. Soltanto Joshua Zirkzee, inoltrem è più giovane (maggio 2001, 16 reti) rispetto a Charles De Ketelaere (marzo 2001, 14 gol) tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 marcature nella Belgian Jupiler Pro League 2021/22. Unico giocatore nato in questo secolo a vantare già almeno 15 gol e 15 assist nel massimo torneo belga (dati Opta). Un enfant prodige a tutti gli effetti.

Perfetto per Pioli: un 10 vero

Le sue caratteristiche tecniche si sposano a perfezione con il 4-2-3-1 tanto amato da Stefano Pioli. Un “10” più efficace di Diaz o Krunic, che pure hanno dato il loro contributo alla vittoria dello Scudetto rossonero. La qualità del mancino del belga è superiore, così come la sua attitudine a vedere la porta o a mandare al tiro i compagni di squadra. Una macchina da bonus che in Serie A potrebbe davvero incidere.

Il gol di De Ketelaere contro l'Italia Credit Foto Getty Images

40 milioni sono troppi? No, Nunez e Tchouameni lo testimoniano

La richiesta del Bruges è molto alta, ma al tempo stesso coerente con le cifre del mercato attuale. Oggi De Ketelaere costa 40 milioni, gli stessi richiesti un anno fa dal Monaco per Aurelien Tchouameni o dal Benfica per Darwin Nunez. Il primo è andato a Madrid per 80 milioni piú bonus, l’uruguaiano è costato piú o meno le stesse cifre al Liverpool. Gioielli che hanno margini di crescita e che nel giro di un anno possono valere assegni da tripla cifra. Ecco perché il Milan, se crede nelle doti del ragazzo, deve giocare d’anticipo e portare a segno il grande colpo.

