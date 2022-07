Carte scoperte e dubbi fugati. Matthijs de Ligt non rinnoverà il contratto con la Juventus (in scadenza comunque nel 2024) e difficilmente vestirà la maglia bianconera nella stagione 2022/23. Le parole di Arrivabene sono state chiarissime e hanno confermato la rottuta. L’olandese cerca nuovi stimoli, il club bianconero vuole monetizzare l’investimeno fatto tre anni fa. Le squadre interessate ci sono e nelle prossime settimane verranno ascoltate le proposte, anche se la stessa Juve ha messo in chiaro di non voler abbassare le richieste: per avere il cartellino del centrale occorre avere una cifra importante e fuori budget per quasi tutte le squadre d’Europa.

Le pretendenti: Premier League meta preferita

Il Chelsea di Tuchel, il City di Guardiola, ma anche lo United del suo mentore Ten Hag. Si sono mosse tutte le grandi d’Inghilterra per l’olandese della Juventus. Tutte sono alla ricerca di un centrale difensivo giovane e forte, che possa dare garanzia a lunga scadenza. De Ligt, che è un classe 1999 ma vanta giá una considerevole esperienza internazionale, fa gola a diversi allenatori e la sua voglia di misurarsi in quello che è in questo momento il miglior campionato al mondo può fare la differenza. Con ogni probabilità sarà la Premier League la prossima meta del centrale oranje.

La Juventus vuole il pagamento cash, no a contrapartite

La Juve è ferma sulla propria posizione: in assenza del rinnovo, l’olandese può partire. Fin qui però i bianconeri non hanno mostrato apertura sulla possibilità di ritoccare al ribasso la clausola da 120 milioni. O quantomeno di non volere scendere sotto i 100. La prima proposta del Chelsea, pronto a mettere sul tavolo 60 milioni cash e il cartellino di Timo Werner (valutato 40 milioni) è stata subito rifiutata: no scambi, no contropartite, nessuna offerta sotto le tre cifre. La Juventus nel 2018 ha acquisito de Ligt per 75 milioni di euro, il suo peso ancora a bilancio è di circa 35 e l’ingaggio del giocatore è elevato (arriva a 10 netti con i bonus).

Si valutano i sostituti: ne possono arrivare due

Se le esigenze della Juventus sono abbastanza chiare e la volontà di de Ligt è emersa senza troppi giri di parole, sono meno certi i reali obiettivi bianconeri per sostituirlo. La sensazione è che, rinunciando a Chiellini e de Ligt la stessa estate, Allegri voglia almeno altri due difensori pronti, oltre a Bonucci, Gatti e Rugani. Il profilo di Gabriel dell’Arsenal piace (costa sui 40 milioni), così come è stato sondato Akanji, che ha ancora un anno di contratto nel Borussia Dortmund. Mentre Badiashile del Monaco sarebbe un nuovo investimento alla De Ligt, considerando che che il classe 2001 sembra ormai pronto al salto in una big d’Europa (i monegaschi chiedono 30/40 milioni per cederlo). Gli altri nomi sono i soliti e riguardano il nostro campionato: Koulibaly, che però pare non essere convinto del tutto, Bremer, che è ormai promesso all’Inter, e Milenkovic, molto amico di Vlahovic. Le prossime saranno settimane molto movimentate per la società piemontese.

