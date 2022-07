Firmino alla Juventus? Klopp frena: "È essenziale per noi"

Jurgen Klopp ha spento, almeno per ora, le speranze juventine di poter arrivare a Roberto Firmino: "Per noi è fondamentale, è cuore e anima della squadra. Tutto sembra andare bene ed il mio rapporto con lui è ottimo. per me non ci sono dubbi sulle sue qualità, perciò per noi resta essenziale".

La nostra opinione. Resta da capire se il giocatore la pensa allo stesso modo del suo allenatore, fatto sta che non è semplice immaginare Firmino vestire la maglia della Juventus con questa leggerezza. Servirebbe una presa di posizione importante del brasiliano, che per ora non è arrivata...

Il Torino batte un colpo: preso Lazaro dall'Inter

Dopo la sfuriata Vagnati-Juric il Torino torna a muoversi sul mercato. E' fatta per l'arrivo di Valentino Lazaro dall'Inter: l'austriaco arriverà in prestito con diritto di riscatto e rinforzerà la corsia esterna. Basterà per calmare i bollenti spiriti dell'irrequieto tecnico?

La nostra opinione. Persi Bremer, Belotti, Brekalo, Praet, Mandragora, Pobega, Pjaca e Ansaldi. Presi Radonjic, Bayeye e Lazaro. Ci chiediamo come faccia Juric a non rilassarsi...

Napoli su Raspadori, il Sassuolo conferma

."Il Napoli ci ha chiesto Raspadori e lui ha ambizione. Vediamo...". L'ad del Sassuolo Carnevali apre una porta al Napoli per arrivare a Raspadori: un affare non semplice, visti i costi, ma che potrebbe decollare in caso di cessione al West Ham di Zielinski.

La nostra opinione. Raspadori trequartista atipico dietro Osimhen? L'idea è intrigante e senz'altro stuzzica un alchimista nato come Spalletti, che con Zielinski non ha mai davvero trovato il bandolo della matassa. una vera rivoluzione, ma non è detto affatto sia un passo indietro...

Piatek-Salernitana, si va avanti. Ma le cifre...

La Salernitana non molla Piatek, ma si trova a dover fare i conti con le richieste spropositate dell'Herha Berlino: i tedeschi chiedono almeno 10 milioni per far partire il polacco, senza peraltro accettare soluzioni diverse dalla cessione a titolo definitivo. Lo stesso giocatore, poi, non sembra propenso a voler rinunciare ai 4 milioni netti di ingaggio...

La nostra opinione. Con tutto il rispetto per il professionista, a quelle cifre Piatek è un giocatore che un club come la Salernitana deve a tutti i costi mollare. farsi prendere per il collo da chi da troppo tempo non dimostra nulla è il primo passo per impantanarsi nella corsa salvezza.

Il Marsiglia fa spazio a Sanchez: Dieng è sul mercato

"Siamo troppi davanti, non credo ci sarà spazio per lui". Igor Tudor, tecnico del Marsiglia, è stato chiaro con Bamba Dieng: il 22enne centravanti dovrà cercarsi una sistemazione altrove. Alla base della scelta, però, non sembra esserci l'abbondanza nel reparto, bensì un accordo raggiunto con Sanchez.

La nostra opinione. Tra i 12 e i 15 milioni richiesti sul mercato per un giocatore che ha dimostrato davvero poco, con l'obiettivo di cederlo per far spazio a un ex campione da tempo non più decisivo con continuità. Il Marsiglia ha già Payet, non ha bisogno anche di Sanchez: da questa trattativa ad uscirne vincitrice sarebbe soltanto, eventualmente, l'Inter.

