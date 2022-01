Robin Gosens si appresta a passare da una nerazzurra, ovvero l'Atalanta, all'altra. La risposta dell'Inter alla Juventus, e all'imminente acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri, è arrivata. E che risposta: L'accelerata di ieri si è ben presto tramutata in accordo vero e proprio tra i due club, tanto che ormai manca soltanto l'ufficialità della fumata bianca, destinata ad arrivare a brevissimo.

Inter e Atalanta hanno trovato nel primo pomeriggio l'intesa definitiva per il trasferimento a Milano dell'esterno tedesco. Secondo 'Sky', l'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito a 3 milioni di euro fino al termine della stagione, con obbligo di riscatto a 22 più bonus. Superata definitivamente la concorrenza estera, specialmente del Newcastle, che negli scorsi giorni aveva provato a portare il tedesco in Premier League.

Nel primo pomeriggio l'agente di Gosens, Gianluca Mancini, si è recato nella sede dell'Inter assieme all'intermediario Paolo Busardò. All'uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Non è ancora fatta, mancano alcuni dettagli. Se si chiude in serata? Vedremo". E la chiusura, in effetti, è arrivata. Tanto che lo stesso Busardò ha confermato tutto al portale 'fcinter1908.it': "Affare fatto con l'Inter. Operazione da 25 milioni di euro più bonus, domani è il giorno delle visite mediche".

Gosens abbandonerà così l'Atalanta dopo quattro stagioni e mezza esaltanti, tra sgroppate sulla fascia sinistra, cross, gol e la combo con Hateboer. Con la maglia dell'Atalanta ha giocato la Champions League, guadagnandosi la chiamata della Germania e partecipando agli Europei della scorsa estate. Il momento più duro, ironia della sorte, lo ha vissuto proprio nella prima parte dell'attuale stagione: non scende in campo da settembre, da quando ha riportato la lesione del bicipite femorale contro lo Young Boys.

L'Inter ha però deciso di puntare su Gosens per colmare una delle (pochissime) lacune esistenti nella propria rosa: quella dell'esterno sinistro di centrocampo, che, con Dimarco spostato nei tre di difesa, conta attualmente sul solo Perisic. In attesa che il tedesco torni abile e arruolabile dopo tanti mesi ai box, Simone Inzaghi si ritrova a disposizione un'alternativa di lusso.

