Milan ci prova per Marcelo. A rivelarlo è la testata spagnola As, che riporta di un interesse particolarmente spiccato della compagine rossonera per il terzino brasiliano di lungo corso del Ilci prova per. A rivelarlo è la testata spagnola As, che riporta di un interesse particolarmente spiccato della compagine rossonera per il terzino brasiliano di lungo corso del Real Madrid svincolato a fine mese.

Marcelo Credit Foto Getty Images

Milan: 3 milioni a Marcelo, che però non è convinto

Il 34enne, cresciuto nel Fluminense e in forza ai Blancos dal 2007, sta vagliando le varie proposte dei club che, comprensibilmente, si stanno mettendo in coda. Tra queste c'è il Marsiglia e, per l'appunto il Milan che, sempre secondo AS, avrebbe recapitato al brasiliano - il calciatore più titolato di tutti i tempi nella storia delle Merengues con 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 6 campionati, 2 Coppe del Re e 5 Coppe di Spagna, oltre ad essere lo straniero con più presenze al Real Madrid (545 e 38 reti) - un con 3 milioni netti all'anno. Si tratta dell'offerta più seria, al momento, per Marcelo. Il quale, tuttavia, non sembra intenzionato ad accettare perché è la metà di quanto guadagnava ai Blancos.

Marcelo saluta il Real Madrid e non trattiene l’emozione

