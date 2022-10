Kylian Mbappé è in rotta con il PSG: "Marca" apre così in questo pomeriggio dell'11 ottobre. Il calciomercato è ancora lontano, ma evidentemente i rapporti tra l'attaccante francese e il club parigino sono ormai ai minimi storici. Secondo quanto racconta il portale spagnolo, la notizia dell'ultima ora è quella di una rottura definitiva alla quale difficilmente si potrà porre rimedio in tempi brevi.

Già a luglio scorso Mbappé ha fatto pressione per poter lasciare Parigi alla volta di Madrid, ma Kylian ha sempre trovato un muro. Ora spera di potersi liberare a gennaio, ma la società ha fatto sapere che in caso di partenza il giocatore non potrà andare al Real Madrid: sulle sue tracce quindi ci dovrebbe essere il Liverpool di Klopp.

