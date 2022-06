Giornate calde per il mercato interista. Non solo per gli affari Lukaku e Dybala, ma per i tanti i movimenti legati al reparto difensivo. Il forcing del PSG per Milan Skriniar può sbloccare le operazioni in entrata, dove il nome di Bremer è sempre in prima fila. La trattativa con i francesi può chiudersi intorno ai 70 milioni di euro, denaro fresco che potrebbe essere reinvestito in buona parte sul difensore del Torino. La richiesta dei granata è superiore alle attese: 50 milioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza neroazzurra sta tentando di inserire una contropartita tecnica per abbassare la quota cash dell'operazione. Si parla di nomi come Pinamonti, Gagliardini ed Esposito.

Gleison Bremer e Romelu Lukaku - Torino-Inter - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Ad

Intervistato in Brasile dal programma Resenha ESPN, Bremer ha confermato la volontà di cambiare club per la prossima stagione: "Avevo già detto lo scorso anno all’allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: ‘Rimani, aiuta la squadra. La prossima stagione farai il passo successivo’. Voglio giocare in Champions League e nella Seleção, è il mio sogno. Devo raggiungere un livello molto più alto. E’ una questione di tempo. Sto valutando alcune proposte. Ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione"

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Possibile doppio colpo con Milenkovic

Il viola Milenkovic è un'alternativa (15 milioni di euro la valutazione), ma potrebbe diventare il secondo nome in entrata in caso di partenza di De Vrij. L'olandese per ora non ha offerte concrete, solo qualche sondaggio dall'estero. In difesa è già partito Ranocchia e si cerca un nome di esperienza per il ruolo di riserva. Inzaghi potrebbe puntare su Acerbi, dopo i diversi anni passati insieme alla Lazio. Tornando a Milenkovic, l'affare potrebbe essere sviluppato sulla base di uno scambio, con Stefano Sensi che prenderebbe la direzione di Firenze.

Inter, chiuso Asslani. Mourinho telefona ad Anguissa

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46