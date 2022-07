L'infortunio di Paul Pogba scombina i piani della Juventus anche per quanto riguarda il mercato. Sembravano certe le cessioni di Arthur e Rabiot, ma l'assenza del francese per almeno due mesi obbliga ad alcune riflessioni nella dirigenza bianconera. Bloccare uno dei partenti o trattenere uno dei giovani destinati all'uscita in prestito?

La situazione di Arthur non sembra venire interessata dal ko di Pogba. Il brasiliano non rientra nel progetto di Allegri e la Juve vuole togliere il suo pesante ingaggio dai costi, dopo la rescissione contrattuale di Ramsey. Il Valencia si è fatto avanti, ma non c'è l'intesa sulla formula. Anche per gli spagnoli l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio e chiedono un prestito senza obbligo di riscatto. L'Arsenal resta forte sul giocatore, ma il brasiliano sogna il ritorno al Barcellona.

Adrien Rabiot esulta insieme ai compagni: anche contro la Fiorentina il francese è stato tra i migliori in campo Credit Foto Getty Images

Discorso diverso per Rabiot che potrebbe essere tolto dal mercato. Nonostante le voci di un passaggio al Psg, Allegri potrebbe richiederne la permanenza. Dal club francese potrebbe invece arrivare Paredes per una cifra intorno ai 20 milioni. Il mister valuterà i profili di Fagioli e Miretti, potenziali innesti per la mediana seppur al momento destinati a lasciare la Juve in prestito.

