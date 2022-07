Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Koulibaly: niente Juve, né Napoli. All'orizzonte c'è il Chelsea

Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentis non ha alcuna intenzione di trattare con la Juve per Kalidou Koulibaly, nemmeno in caso di offerta consistente da parte del club bianconero. Verso cui anche il difensore senegalese è stato chiaro: gentilmente, ha spiegato a Federico Cherubini, che non potrebbe mai trasferirsi alla Vecchia Signora. Allo stesso tempo, il giocatore non ha intenzione di rinnovare col Napoli: all'orizzonte ci sarebbe infatti il Chelsea: Fali Ramadani, col club londinese, ha solo porte spalancate. In Blues Koulibaly subito o a parametro zero, a partire già da gennaio. (Corriere dello Sport)

La nostra opinione: De Laurentiis farà di tutto per prolunare il contratto di KK. Napoli ha bisogno di una bandiera, dopo il saluto di Lorenzo Insigni. Ma non sarà affatto facile. In ogni caso occorre sbrigarsi, anche per evitare il rischio di un'annata da separati in casa.

Bremer-Inter: l'agente comincia a tirare la giacca di Cairo e Vagnati

Nuovo incontro tra il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati e il procuratore di Gleison Bremer Paolo Busardò. Urbano Cairo continua a chiedere 40 milioni e Busardò ha ricordato a Vagnati la promessa che il numero uno granata aveva fatto nel momento del rinnovo contrattuale del brasiliano: lasciarlo andare senza eccessive pretese in caso di chiamata di un grande club. (Tuttosport)

La nostra opinione: l'Inter continua a considerare Bremer la sua prima scelta in difesa. Certamente c'è da occupare la casella lasciata vuota da Ranocchia (solo in rosa, perché chiaramente Bremer sarebbe un titolarissimo) e pensare a un erede di de Vrij con la cessione di Skriniar all'orizzonte. Anche se coi bilanci occorre sempre procedere con le pinze in casa nerazzurra, la situazione - presto o tardi prima della fine del mercato - si sbloccherà a favore dell'Inter.

De Ketelaere: il piano del Milan contro il Leeds

Per Charles De Ketelaere, il Milan ha un nuovo piano. L'offerta al Club Bruges corrisponde a 20 milioni più bonus. Il Leeds United, inseritosi nella trattativa qualche giorno fa, ne ha messi sul banco 30 "puliti". Dato che i rossoneri non possono spingersi oltre, si sono rivolti al giocatore, in modo tale che accetti la proposta del Diavolo e rifiuti quella che provenga da Elland Road. Si punta a 5 anni di contratto a 2-2,5 milioni stagione e la prospettiva di giocare in Champions League. (Gazzetta dello Sport)

La nostra opinione: oltre a quest'offerta, si diceva, il Milan non può proprio spingere. Il Leeds, col denaro sonante della Premier, può permettersi di rilanciare alla grande. Tutto sta alle reali ambizioni del giovane trequartista belga classe 2001.

De Laurentiis: "Koulibaly è un simbolo: deve decidere se rimanerlo o meno..."

