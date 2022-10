Leão e il Milan c'è stato, anche se con qualche ora di ritardo... In un primo momento doveva esserci una riunione tra il padre dell'attaccante portoghese e il duo Maldini-Massara, l'avvocato di Leão insieme ad un suo collaboratore per imbastire la trattativa di rinnovo del contratto (l'attuale accordo dura fino al 2024). Per ora, come confermato da Sky Sport, c'è stato un nulla di fatto: alle parti servono ulteriori incontri per definire durata, ingaggio e clausola rescissoria del L'incontro tra gli agenti die ilc'è stato, anche se con qualche ora di ritardo... In un primo momento doveva esserci una riunione tra il padre dell'attaccante portoghese e il duo ma tutto è saltato . A presentarsi a Casa Milan, invece, è statoinsieme ad un suo collaboratore per imbastire la trattativa di rinnovo del contratto (l'attuale accordo dura fino al 2024). Per ora, come confermato da, c'è stato un nulla di fatto: alle parti servono ulteriori incontri per definire durata, ingaggio e clausola rescissoria del miglior giocatore della Serie A 2021-2022

Determinante anche la figura di Jorge Mendes che ha la procura del giocatore e, senza il suo parere, nulla si muove. Una ricostruzione, infatti, è che sia stato proprio il procuratore portoghese a stoppare il primo incontro tra il padre e la società. Leão vuole restare in rossonero, ma Mendes spingerebbe verso il PSG che è molto interessata al classe '99 soprattutto se dovesse partire Mbappé a fine stagione.

Insomma, un pomeriggio che doveva dare speranza ai tifosi del Milan si è trasformato in un'attesa che non ha portato a nulla. Stando alle prime voci, infatti, sarà dura trovare un accordo tra le parti prima dell'inizio del Mondiale in cui Leão sarà sicuramente protagonista con la Nazionale portoghese.

