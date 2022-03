Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare all’Inter ma...

Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura ai segnali di apertura di Lukaku all’Inter. Il Ladedica la propria apertura ai segnali di apertura di Lukaku all’Inter. Il blocco totale imposto dal governo britannico di Boris Johnson ai conti del proprietario russo del Chelsea, Roman Abramovich - per la sua vicinanza a Vladimir Putin – stanno allarmando i giocatori dei Blues, che starebbero guardandosi intorno e lanciando segnali per il futuro. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, tra coloro più attivi a lanciare messaggi verso Milano e la sua ex società è stato proprio il centravanti belga che sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio (dagli attuali 12,5 milioni di euro sarebbe disposto ad ‘accontentarsi’ di 7,5 milioni più bonus pur di rivestire il nerazzurro) pur di tornare ad essere il centravanti della squadra di Inzaghi. Nonostante l’apertura di Big Rom però l’operazione è tutt’altro che scontata o semplice. Già, perché si verifichi è necessario che Abramovich passi la mano a un nuovo proprietario e che i Blues aprano a una cessione in prestito. Il club di Zhang non è nelle condizioni di fare un investimento oneroso come sarebbe quello di un riacquisto – anche a prezzo quasi dimezzato rispetto alla scorsa estate - di Lukaku. Ed occhio sempre sullo sfondo al Tottenham di Antonio Conte, estimatore numero uno del belga da sempre.

La nostra opinione: Nonostante la tentazione di ricongiungere la Lu-La dopo soli 12 mesi, ad oggi le chance concrete che questo affare si realizzi sono ridotte. Tutto dipende da che fine farà il Chelsea, se il club riuscirà ad essere ceduto (perché ciò avvenga Abramovich non dovrebbe incassare un pound) oppure se lo stallo e, l’ipotesi di un incredibile fallimento, possa materializzarsi per davvero oppure no. Allo stato attuale, infatti, il mercato del Chelsea – fino al 31 maggio - è chiuso sia in uscita che in entrata ed è prematuro fare ipotesi. Come evidenzia la Gazzetta, l’unica certezza è che – nonostante la volontà di Lukaku, rimarcata anche in Nonostante la tentazione di ricongiungere la Lu-La dopo soli 12 mesi, ad oggi le chance concrete che questo affare si realizzi sono ridotte. Tutto dipende da che fine farà il Chelsea, se il club riuscirà ad essere ceduto (perché ciò avvenga Abramovich non dovrebbe incassare un pound) oppure se lo stallo e, l’ipotesi di un incredibile fallimento, possa materializzarsi per davvero oppure no. Allo stato attuale, infatti, il mercato del Chelsea – fino al 31 maggio - è chiuso sia in uscita che in entrata ed è prematuro fare ipotesi. Come evidenzia la Gazzetta, l’unica certezza è che – nonostante la volontà di Lukaku, rimarcata anche in una arcinota intervista di un paio di mesi fa – l’Inter non può permettersi acquisti di tale portata in questa era storica. Pur deprezzato, Lukaku non può venire via a meno di 55-60 milioni di euro, una cifra eccessivamente esosa per un Inter che deve autosostenersi sul mercato. L’unica è davvero la soluzione del prestito ma considerando quanto è stato pagato solo 12 mesi fa, anche un’eventuale nuovo proprietario prenderebbe solo in ultima istanza questa eventualità. Operazione tanto suggestiva, quanto complicata.

Haaland-City accordo in vista: al Borussia Dortmund andranno 119 milioni di €

Per un attaccante che sogna il ritorno in Italia, c’è un altro bomber di caratura internazionale che è pronto a fare le valigie ed ha scelto la sua prossima squadra. Secondo il Daily Mail, Haaland sarà il prossimo centravanti del City di Guardiola. I Citizen avrebbero battuto la concorrenza del Barça e avrebbero già un accordo di massima sia col norvegese (assistito da Raiola) che col Dortmund. Secondo il tabloid britannico il Dortmund riceverà 100 milioni di sterline, poco meno di 120 milioni di euro.

La nostra opinione: Dopo l’addio di Aguero, il City ha necessità di consegnare a Guardiola un attaccante top di gamma e Haaland – dopo Mbappé – è certamente il top in Europa. Con tutto il rispetto per lo United, il Barcellona o il PSG: essere il terminale offensivo di una delle corazzate d’Europa ed essere allenati da un maestro come Guardiola è la miglior soluzione sul piatto per il norvegese che non potrà che diventare ancora più forte e spietato alla corte dei Citizen.

Barça, anche Rafa Leao tra i candidati per l’attacco del Barça

Con le chance di assicurarsi Haaland sempre più risicate, il Mundo Deportivo dedica la propria apertura a tutti i piani B di Laporta per l’attacco del Barça. Il quotidiano catalano fa il nome di quattro candidati: Lukaku e Werner, entrambi in uscita dal Chelsea, e in seconda battuta il milanista Rafa Leao e Patrick Schick. Secondo il Mundo Deportivo, il portoghese è uno degli attaccanti esterni che più intrigano la segreteria tecnica. I Blaugrana guardano anche con attenzione all’eventuale stallo nelle trattative per il rinnovo fra Salah e il Liverpool, nel caso di rottura il Barça è pronto ad intervenire.

La nostra opinione: Sì sa che nel mercato può sempre accadere di tutto ma Leao a più riprese ha giurato la propria volontà di voler restare al Milan e voler maturare e crescere nel Diavolo, alla corte di Stefano Pioli, : Sì sa che nel mercato può sempre accadere di tutto ma Leao a più riprese ha giurato la propria volontà di voler restare al Milan e voler maturare e crescere nel Diavolo, alla corte di Stefano Pioli, il tecnico che gli ha svoltato la carriera dandogli fiducia . Da mesi il club rossonero, ha un accordo di massimo per il prolungamento con adeguamento importante del contratto di Rafa Leao, che dunque sembrerebbe destinato ad essere – insieme a Theo Hernandez, Tomori e Tonali – uno dei pilastri del club milanese, in piena bagarre scudetto e voglioso a tornare grande.

