L'era Abramovich è ufficialmente finita . Deve ancora vendere il club, ma il comunicato ufficiale pubblicato dalin serata parla chiaro. Vista la situazione di stallo in Ucraina, oltre alle continue pressioni che sta subendo in Gran Bretagna - anche se non specificato nel comunicato -,ha deciso di vendere il club. Dopo 19 anni, quindi, finisce l'era del patron russo che ha conquistato tutto con i, tra cui 5 Premier League e 2 Champions League. Prima del suo arrivo, infatti, il Chelsea non aveva mai conquistato un titolo internazionale tra Champions e Coppa UEFA e l'ultimo campionato vinto risaliva. Insomma, ha fatto le fortune dei. A colpi di milioni, va detto, perché Abramovich rivoluzionò pesantemente il mercato in Premier League dal suo arrivo. Da Mourinho in poi ha speso tanto, fino ai giorni d'oggi. Ecco la lista dei 10 colpi più cari di sempre nella storia del club. In attesa che qualcuno spenda tanto per acquistarlo il suo Chelsea...