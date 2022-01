Se uno dei segreti dei successi dell’Inter in Serie A va ritrovato nella programmazione, nel lavoro e nell’abilità die del management dirigenziale nerazzurro, i supporters della Beneamata non possono che gioire alla notizia che il 64enne amministratore delegato dei campioni d’Italia abbia raggiunto un accordo per prolungare il contratto per altre stagioni. Una notizia che non sorprende ma che il diretto interessato ha confermato parlando nel prepartita di Atalanta-Inter (qui la DIRETTA SCRITTA ) ai microfoni di DAZN.