Daniel Maldini segna, di testa su cross da destra di Kalulu, sarà proprio lo Spezia la destinazione del figlio (e nipote) d'arte. 25 settembre 2021: Il Milan vince 2-1 a La Spezia esegna, di testa su cross da destra di Kalulu, il suo primo e fin qui unico gol in Serie A . In tribuna c'è papà Paolo, che non crede ai propri occhi. Un segno del destino, rivisto con gli occhi di oggi. Perché, poco meno di un anno più tardi,

Il sorpasso, lento ma inesorabile, sul Verona è avvenuto nelle ultime ore. E alla fine, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è concretizzato. In attesa dell'ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Maldini approderà allo Spezia in prestito secco. Oggi, peraltro, il giocatore non si è allenato assieme ai compagni. A proposito di Hellas: col Milan il club veneto aveva trattato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e poi di controriscatto a favore dei rossoneri, ma la fumata bianca, apparentemente vicina, non è mai arrivata.

Maldini lascerà dunque il Milan con la prospettiva di farvi ritorno, un giorno non troppo lontano, con un maggiore bagaglio d'esperienza sulle spalle. E soprattutto con un minutaggio corposo, ovvero ciò che Pioli nella passata stagione non ha voluto garantirgli: nonostante la stagione in calando di Brahim Diaz, il tecnico emiliano ha preferito schierare nel ruolo di trequartista centrale elementi adattati come Kessie e Krunic. La conquista dello Scudetto, peraltro, ha dato ampiamente ragione alle sue scelte.

Sono 8 gli spezzoni collezionati in campionato nella scorsa stagione, la terza con i grandi, da Maldini junior. La prima volta, di nuovo, è stata al Picco di La Spezia in quell'indimenticabile 25 settembre di un anno fa. E la seconda, ironia della sorte, proprio contro quel Verona che avrebbe tanto voluto contare su di lui. Tra il Bentegodi e il Picco, Daniel ha scelto lo stadio in cui ha vissuto il pomeriggio più importante della sua vita. E ora è pronto a trasformarlo nella sua nuova casa.

