Il 25 settembre 2021 sarà ricordato come il giorno del primo gol con la maglia del Milan del terzo Maldini. Daniel, con un colpo di testa perfetto in avvio di secondo tempo su bel cross di Kalulu, fa esplodere di gioia papà Paolo in tribuna. Ci pensa poi Brahim Diaz, nel finale, a regalare i tre punti a Pioli dopo il gol di Verde all’80’ con deviazione di Tonali: all’87’ Saelemaekers sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che il 10 deve spingere in porta. Il Diavolo vola a 16 punti, lo Spezia resta inchiodato a 4 dopo un'ottima prestazione.

Il tabellino

Serie A Daniel Maldini, che favola: gol alla prima da titolare in A 3 ORE FA

SPEZIA-MILAN 1-2 (primo tempo 0-0)

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala (65' Ferrer); Gyasi (79' Strelec), Maggiore (64' Verde), Antiste (65' Manaj); Nzola. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (72' Calabria), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié (82' Diaz); Saelemaekers, Maldini (59' Bennacer), Rebic (46' Leao); Giroud (46' Pellegri). All.: Pioli.

Gol: 48' Maldini (M), 80' Verde (S), 87' Diaz (M)

Assist: 0-1 Kalulu (M), 1-2 Saelemaekers (M)

Ammoniti: Kalulu (M), Maldini (M), Nikolau (S), Hernandez (M)

Esultanza Daniel Maldini in Spezia-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

37' OCCASIONE PER REBIC - Stacco di testa sul secondo palo da angolo, pallone largo.

45' LO SPEZIA NON CALCIA IN PORTA! INCREDIBILE OCCASIONE - Contropiede tre contro due, Nzola non serve Maggiore ma va da Gyasi, più chiuso: serie di passaggi in area, poi chiude bene Kalulu.

48' GOL DI MALDINI - Ecco il gol di Daniel! Cross dalla destra di Kalulu, stacco vincente di Maldini.

57' PALO DI LEAO - Giocata pazzesca: conclusione da posizione defilata con una parabola incredibile, palo piano.

59' CLAMOROSA OCCASIONE PER MAGGIORE - Palla destro di Bastoni, Maignan non perfetto in uscita: il capitano colpisce da pochi passi a porta vuota e manda alto.

61' OCCASIONE PER LEAO - Conclusione mancina dall'interno dell'area, Bourabia mette il piede e manda in angolo.

80' GOL DI VERDE - L'esterno rientra e calcia con il sinistro, una deviazione di Tonali beffa Maignan.

87' GOL DI DIAZ - Decisivo Saelemaekers, che sfonda sulla destra e mette in mezzo una palla che il 10 deve solo spingere in porta.

Il momento social

Il migliore

Alexis SAELEMAEKERS – Sempre più una garanzia. Rischia sempre la giocata, si esalta nello stretto ma soprattutto regala a Brahim Diaz il gol del 2-1 e al Milan tre punti pesanti.

Il peggiore

Ante REBIC – Non riesce a incidere e ci mette poca intensità: brutti 45’ per il croato.

Cambi sbagliati e Tonali > Locatelli: Juve-Milan, le chiavi

Serie A Spezia-Milan, le ufficiali: Daniel Maldini e Giroud dal 1' 3 ORE FA