Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"StraLeão": Milano è rossonera, ma ora il Diavolo deve blindare il portoghese (La Gazzetta Sportiva)

Al Milan il primo derby della stagione 2022-2023 . Protagonista assoluto, Rafael Leão , autore - nel 3-2 all'Inter - di due gol spettacolari e un assist vincente per Olivier Giroud. La Rosea lo elogia sia in fase di cronaca che di pagelle (un bell'8,5 per lui), ma mette anche all'erta la società rossonera: proprio sotto gli occhi di Gerry Cardinale, l'ex attaccante del Lille si è reso protagonista di una prova da trascinatore assoluto. Ed ecco che, ora, l'uomo al vertice di RedBird ha già un obbligo senza discussioni: il rinnovo di contratto.

La nostra opinione: è così, una prestazione del genere nel derby della Madonnina è di quelle che entrano negli almanacchi del calcio. Ma soprattutto, incrementa il "diritto di replica" quando ci si siede al tavolo delle trattative. Proprio per questo il Milan non deve più indugiare e affrettarsi col prolungamento di un contratto che, allo stato dell'arte, scade il 30 giugno 2004, vero, ma è fondamentale non concedere assist alle "big" (in senso economico) del calcio internazionale.

"Allegri, devi fare di più" (Tuttosport)

Per l'ennesima volta, dopo il "golletto" del vantaggio targato Arkadiusz Milik al "Franchi" di Firenze, Juventus chiusa a riccio con l'intento di difendere l'1-0. Dal 9' al triplice fischio. Un intento durato non più di venti minuti, prima del pareggio di Kouamé e del rigore di Jovic, poi parato da Perin. Bianconeri che poi, nel secondo tempo, non sono mai andati al tiro.

La nostra opinione: scenari decisamente preoccupanti a livello di gioco espresso. Soprattutto pensando agli impegni in Champions League. Con questo atteggiamento, in campo internazionale, non si va lontano. Al netto dei lungodegenti e dei nuovi che devono ancora inserirsi al meglio (leggi Leandro Paredes), la situazione di "vuoto pneumatico" in fase di costruzione pone molti interrogativi. E in settimana c'è il PSG...

Quel diavolo di Kvara (Il Corriere dello Sport)

Altra prestazione straripante di Khvicha Kvaratskhelia, che all'Olimpico contro la Lazio, ha letteralmente preso di mira la porta di Ivan Provedel sino a sfondarla, su suggerimento di André-Franck Zambo Anguissa al minuto 61'. Rete che ha deciso il bel match al cospetto del grande ex Maurizio Sarri terminato 2-1 (in rimonta) per la formazione di Luciano Spalletti.

La nostra opinione: alla faccia di chi si stava affrettando a etichettare la sua parabola appena iniziata come già in fase calante, dopo due partite senza gol. Tiro esplosivo, elevazione, inserimenti e fiuto del gol: niente da fare, l'unica etichetta che il "Messi georgiano" merita, è quella di "colpo di mercato dell'estate 2022". In assoluto.

