Luis Suarez, ancora senza squadra da quando a fine giugno ha lasciato l'Atletico Madrid, sarebbe a un passo dal trasferimento a parametro zero al Milan. I rossoneri non sono che l'ultimo club accostato al centravanti uruguaiano, che nelle ultime settimane ha ricevuto offerte da mezzo mondo: anche dall'Argentina (River Plate) Dalla Spagna, ecco la bomba che non ti aspetti. A lanciarla è l'edizione online del quotidiano AS, secondo cui lo svincolato, ancora senza squadra da quando a fine giugno ha lasciato l'Atletico Madrid,. I rossoneri non sono che l'ultimo club accostato al centravanti uruguaiano, che nelle ultime settimane ha ricevuto offerte da mezzo mondo: anche dall'Argentina (River Plate) e dall'Ecuador

Non solo: come annunciato dall'intermediario e agente FIFA Marco Kirdemir, interpellato da AS, Suarez ha rifiutato un'offerta proveniente dalla Turchia. E ora il suo futuro potrebbe essere proprio in Italia: "Sono in costante comunicazione con Suarez, so che tipo di offerte riceva - ha detto - Il Fenerbahçe lo ha contattato direttamente, offrendo 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è quella del Monza, che gli ha proposto 4 milioni di euro. Ma i suoi diritti d'immagine sono alti, per cui il suo stipendio è destinato ad aumentare".

Il tentativo del Monza nei confronti di Suarez è reale, come già emerso nei giorni scorsi. Gli ambiziosi brianzoli, neopromossi in Serie A per la prima volta nella loro storia, sognano un colpo a effetto in attacco e negli ultimi tempi sono stati accostati a parecchi pezzi grossi: da Mauro Icardi a Edinson Cavani, passando addirittura per Edin Dzeko e Paulo Dybala.

Per quanto riguarda il Milan, invece, vale ricordare che nella rosa di Stefano Pioli sono già presenti tre punte centrali: a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud si è da poco aggiunto Divock Origi, preso a parametro zero dopo la fine della sua esperienza con il Liverpool. In attesa di capire l'effettiva veridicità del presunto inserimento rossonero, il Monza non demorde. All'orizzonte potrebbe profilarsi uno stranissimo e insolito derby di mercato.

