Ecco il Napoli che si rinforza. Giovanni Simeone è ormai un nuovo calciatore azzurro e a breve potrebbe seguirlo Giacomo Raspadori. Due tra i migliori attaccanti dello scorso campionato, per sopperire alle partenze di Mertens e Insigne. Un classe 1996 che arriva da una super stagione all’Hellas Verona e un classe 2000 dal Sassuolo, già stabilmente convocato da Mancini nella Nazionale italiana. Contestualmente la cessione di Petagna al Monza ha sbloccato queste operazioni, che il Napoli conta di ufficializzare a breve.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Le cifre del Cholito: circa 15 milioni

Quali sono le cifre di Simeone al Napoli? Prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Circa 15 milioni totali quindi. Al tempo stesso, Petagna va al Monza con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un riscatto fissato a 10 milioni. In più 1,5 milioni di bonus per arrivare a un totale di 14 milioni. Diciamo che dentro Simeone e fuori Petagna è un’operazione quasi a costo zero. Il Napoli investe sull’argentino e rinuncia all’italiano senza dover sborsare cifre aggiuntive.

Raspadori vicino: ballano un paio di milioni

Dopo Simeone, il Napoli punterà tutto su Giacomo Raspadori, ormai sempre più vicino a vestirsi d’azzurro. La squadra campana ha offerto 28 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus: 2 milioni legati alla qualificazione in Champions League per due volte nei prossimi cinque anni e altri 3 milioni legati al rendimento dell'attaccante. Raspadori è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 da 2,5 milioni di euro netti all'anno. Il Sassuolo chiede 30 milioni più altri 5 milioni di bonus. Le parti sono vicinissime e vogliono chiudere.

