un prestito oneroso intorno a 2,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto, al verificarsi di certe condizioni, a circa 10 milioni. Con i bonus l’operazione può raggiungere i 14 milioni. Si candida fortemente per la maglia da titolare nella formazione allenata da Stroppa, scalzando Dany Mota e Gytkjaer. E potrebbe persino diventare il primo rigorista, superando nelle gerarchie Valoti e Caprari. Da scoprire se sarà già titolare Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza . L’attaccante triestino, cresciuto nel Milan, arriva dal Napoli con. Con i bonus l’operazione può raggiungere i 14 milioni. Si candida fortemente per la maglia da titolare nella formazione allenata da Stroppa, scalzando Dany Mota e Gytkjaer. E potrebbe persino diventare il primo rigorista, superando nelle gerarchie Valoti e Caprari. Da scoprire se sarà già titolare sabato sera contro il Torino o se inizierà dalla panchina . Ecco il comunicato dei brianzoli: “".

Il testo continua: "Nato a Trieste il 30 giugno 1995, a 13 anni approda al settore giovanile del Milan. [...]. Dopo le esperienze in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli, nell’estate 2016 comincia la sua avventura con l’Atalanta. In nerazzurro arriva la sua maturazione definitiva [...] Debutta anche in Nazionale nell’amichevole contro l’Olanda del 28 marzo 2017. Nell’estate 2018 passa alla Spal, dove alla prima stagione migliora ulteriormente il suo rendimento in Serie A, segnando 16 gol. A gennaio 2020 viene acquistato dal Napoli [...] L’esperienza napoletana dura due stagioni, in cui nonostante la tanta concorrenza, gioca 50 partite in serie A segnando 7 gol e scende in campo 13 volte in Europa League. Dopo l’ultimo campionato chiuso al terzo posto con gli azzurri grazie anche al suo contributo in attacco, Petagna arriva ora al Monza, ritrovando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo gli anni al Milan. Benvenuto Andrea!"

