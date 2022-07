Una notizia dolorosa, anche se da tempo nell'aria. Nell'estate degli addii, oltre ad Insigne e Koulibaly, saluterà il Napoli anche Dries Mertens. A confermarlo è lo stesso presidente de Laurentiis in un'intervista non ancora rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Troppo lungo il tira e molla relativo al rinnovo di contratto, con il belga che pur provando a venire incontro al club avrebbe secondo il patron rifiutato tre proposte biennali: 1.8 milioni, poi 2 milioni netti e infine 2.4 milioni. Un'offerta che non ha soddisfatto Ciro, legatissimo a squadra e città: non sono bastati 9 anni, 397 presenze e 145 gol a prolungare un matrimonio che di certo non doveva finire così.

Mertens, addio Napoli: nel futuro ci sono Lazio e Marsiglia

Impossibile non domandarsi, a questo punto, dove Mertens deciderà di proseguire la propria carriera. A 35 anni il belga punta ad un contratto biennale garantito, con uno stipendio comunque importante. Le pretendenti, a dire il vero, non abbondano: in Italia Maurizio Sarri resta suo grande estimatore ed ha più volte spinto la Lazio ad intavolare i discorsi per portare il belga nella Capitale. Più probabile, al momento, un trasferimento all'estero: in vantaggio per ora c'è il Marsiglia di Igor Tudor, alla ricerca di un attaccante. Una pista suggestiva, anche se poco probabile, resta quella del ritorno a casa, in Belgio: a cercarlo è l'Anversa, stessa società che lo scorso anno ha convinto Radja Nainggolan.

