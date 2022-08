legame tra Dries Mertens e Napoli non si è interrotto neppure dopo il Sportmediaset. Secondo Erden Timur, vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, Mertens avrebbe rifiutato un contratto da cinque milioni di euro l'anno offerto dalla Juventus. Ilnon si è interrotto neppure dopo il passaggio del giocatore belga al Galatasaray . Anzi, pare essersi perfino rafforzato, stando a quanto dichiarato dalla dirigenza del club turco e riportato da. Secondo, vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, Mertens avrebbe rifiutato unl'anno offerto dalla

"La Juventus gli aveva offerto un contratto da 5 milioni di euro, l'ho visto con i miei occhi, ma non voleva finire la carriera in bianconero a causa della rivalità con il Napoli". Per alcuni giorni si era fatto anche il nome dell'attaccante classe 1987 quale vice-Vlahovic in casa bianconera, dal momento che Mertens rappresentava un jolly offensivo di non poco conto, capace di risultare molto duttile nei moduli scelti da Massimiliano Allegri.

declinando anche altre offerte di club prestigiosi: "Oltre alla Juventus, ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni". L'amore per Napoli - città e club calcistico - ha però avuto il sopravvento nel cuore e nella mente del talento belga, che avrebbe scelto il Galatasaraydi club prestigiosi: "".

