Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli che, nella giornata in cui si appresta a completare altri due colpi importanti di mercato (gli arrivi del La telenovela è finita.è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli che, nella giornata in cui si appresta a completare altri due colpi importanti di mercato (gli arrivi del centrocampista del Tottenham, Ndombelé e del 22enne attaccante nel giro della Nazionale Giacomo Raspadori ) ufficializza il quinto rinforzo di questa campagna acquisti.

Le cifre dell'operazione

L'operazione si è sbloccata sulla base di un prestito oneroso con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Gli azzurri pagheranno subito al Verona 3 milioni e mezzo di euro e poi, al termine della stagione sportiva 2022-23, potranno esercitare l'opzione di riscatto versando ulteriore 12 milioni nelle casse del club scaligero.

Potenziale affare dunque da 15,5 milioni per il Napoli, che trova così un attaccante argentino di prospettiva, che in passato si è esaltato quando ha incontrato il club partenopeo (memorabile la sua tripletta in maglia Viola, nel dolorosissimo 3-0 che la Fiorentina rifilò al Napoli di Sarri, un ko scioccante che di fatto spianò la strada verso il quinto scudetto consecutivo della Juventus di Max Allegri), che nel 2021-22 ha segnato 17 gol senza tirare un rigore e che nella squadra di Spalletti avrà il ruolo di fungere da vice Osimhen. .

Giovanni Simeone, Hellas Verona 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Nella conferenza stampa di qualche giorno fa , Spalletti aveva promosso l'acquisto del Cholito (che vestirà la maglia n°18), definendolo un attaccante funzionale e potenzialmente in grado di giocare anche al fianco di Victor Osimhen.

"Simeone ha fatto 17 gol l'anno scorso, senza battere i rigori, in campionato senza contare altre competizioni. Noi abbiamo fatto un buon acquisto, poi si valuteranno gli equilibri di squadra perchè abbiamo una rosa che ci permette anche di variare il modulo".

