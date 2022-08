Sassuolo e Napoli. Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore dei partenopei, come rivela Sky Sport, dopo l'accordo trovato dai due club. C'era da definire ancora la questione dei bonus, ma l'ultimo incontro tra le parti è stato risolutivo. Raspadori andrà al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 5 milioni subito più 25 milioni per il riscatto obbligatorio a fine stagione. Altro arrivo importante per il Napoli che sta per ufficializzare È arrivato finalmente l'ok tra. Giacomosarà un nuovo giocatore dei partenopei, come rivela, dopo l'accordo trovato dai due club. C'era da definire ancora la questione dei bonus, ma l'ultimo incontro tra le parti è stato risolutivo. Raspadori andrà al Napoli con la formula del: 5 milioni subito più 25 milioni per il riscatto obbligatorio a fine stagione. Altro arrivo importante per il Napoli che sta per ufficializzare il colpo Ndombele , giovedì le visite mediche, in attesa di chiudere invece il discorso Fabian Ruiz

Ad

Come funzionano i bonus per Raspadori

Calciomercato Berardi, altri 5 anni col Sassuolo: rinnova fino al 2027 2 ORE FA

Sono 5 i milioni di bonus complessivi che possono scaturire in favore del Sassuolo nell'ambito della trattativa che porterà Raspadori al Napoli. 2 milioni legati alle prestazioni del singolo giocatore nei prossimi 5 anni con la maglia del Napoli. In più arriverà 1 milione di bonus per ogni qualificazione del club partenopeo alla fase a gironi di Champions League (per un massimo di 3 milioni).

Raspadori-Napoli: 5 anni di contratto

Raspadori, invece, aveva già trovato l'accordo con il Napoli. Il classe 2000 firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2027, a 2,5 milioni di euro più bonus.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Fabian Ruiz, o PSG o resta in tribuna: l'ultimatum del Napoli 2 ORE FA