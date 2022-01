Paulo Dybala, l’Inter e la Juventus. Ci voleva una trattativa così per smuovere il calciomercato di gennaio. Da sempre, la sessione invernale è molto più fiacca di quella estiva. Le squadre puntellano i roster, ogni tanto si liberano di qualche esubero, ma difficilmente optano per una manovra pesante. Spesso, preparano il terreno per luglio. Studiano, lavorano e seminano per poi tentare l’assalto giusto nei mesi estivi.

Pirlo, Pogba, Dani Alves, Khedira, Coman, Llorente, Emre Can. Da quando è all’Inter: Sanchez, Calhanoglu, Godin, Onana. In estate, forse, il quinto nome: Paulo Dybala. Il 30 giugno scade il contratto della “Joya” e l’argentino non è propriamente in linea con il comportamento della Juve, “accusata” di una proposta al ribasso. C’è margine perché l’ex Palermo rimanga a Torino? Cosa potrebbe garantire l’Inter a Dybala in termini tecnici ed economici? Ragioniamo insieme. Giuseppe Marotta è un po’ il capo dei giocatori comprati a parametro zero . Alla Juve ci ha costruito una vera e propria leggenda.Da quando è all’Inter:In estate, forse, il quinto nome: Paulo Dybala. Il 30 giugno scade il contratto della “Joya” e l’argentino non è propriamente in linea con il comportamento della Juve, “accusata” di una proposta al ribasso. C’è margine perché l’ex Palermo rimanga a Torino? Cosa potrebbe garantire l’Inter a Dybala in termini tecnici ed economici?

1) C'è margine perché la trattativa per il rinnovo Dybala-Juve riprenda?

Sì, c’è margine. Il giocatore è molto legato alla Juve ed è juventino nel cuore e nell’anima, per cui la priorità di Paulo Dybala è (e rimarrà) la Juventus. La trattativa per il rinnovo si è letteralmente arenata, ma tra marzo e aprile potrebbe sbloccarsi in positivo. Se la società fa un passo verso l’ex Palermo e il giocatore risponde con un leggerissimo (si, leggerissimo, perché nessun atleta vuole lasciare giù i soldi) taglio alle pretese, la trattativa si può chiudere in pochissimi giorni. Anzi, ore.

2) Perché l'Inter vuole Dybala a costo zero?

Perché la strategia di Beppe Marotta è sempre stata questa. Rinforzare la propria squadra e, se possibile, indebolire le rivali. Ricordate Higuain comprato del Napoli? Pjanic dalla Roma? In quel modo la Juve prolungò la propria egemonia in Italia e raggiunse una seconda finale di Champions dopo aver perso Pogba, Pirlo e Tevez. Comprando Dybala, i nerazzurri si assicurerebbero un giocatore nel proprio prime psico-fisico (al netto di qualche infortunio) e con tantissima voglia di incidere sia in Italia che in Europa.

Marotta e Dybala con il trofeo della Serie A 2016 vinta dalla Juventus Credit Foto LaPresse

3) Per l'Inter l'ingaggio di Dybala sarebbe un affare oppure più uno sgarbo assestato ai bianconeri?

Entrambe le cose. Da un lato l’affare è sotto gli occhi di tutti. Un giocatore del genere, a costo zero, non passa proprio tutti i giorni. Dybala è stato l’MVP della Serie A nella stagione 2019-20. Dall’altro lato, come spiegato anche sopra, togliere Dybala alla Juventus è un’opportunità che l’Inter deve provare a cogliere. In tutti i modi.

4) Cosa potrebbe garantire l'Inter a Dybala in termini tecnici ed economici?

In termini economici, di portarsi a casa almeno 7.5 mln più bonus per altri 5 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dybala si unirebbe ad un reparto già composto da Dzeko, Lautaro, Correa e Sanchez, creando un attacco letteralmente esplosivo. Secondo la la proposta messa sul tavolo dai nerazzurri è questa . Ed è parecchio invitante. Dal punto di vista tecnico invece, la possibilità di raggiungere la squadra campione d’Italia e quella che gioca il miglior calcio del nostro paese., creando un attacco letteralmente esplosivo.

5) Perché, ad oggi, all'estero non sembra esserci la fila di pretendenti per il 10 argentino?

Per due motivi. Il primo riguarda lo sviluppo del giocatore, che è stato meno esplosivo delle attese. Dopo la doppietta contro il Barcellona nei quarti di Champions 2017, in molti si aspettavano Dybala tra i primi 10 giocatori del mondo, ma oggi non è così. La seconda ragione invece è prettamente economica. Squadre come Barcellona, Atletico Madrid o Liverpool avrebbero tutto l’interesse a firmare un giocatore come Dybala, ma prima di procedere hanno bisogno di vendere. Il calcio al tempo del covid è questo qui. Prendere o lasciare.

6) Quando si conoscerà il futuro di Dybala?

Tra marzo e aprile conosceremo tutto quanto. Forse anche maggio.

