Juventus, assist Pirlo per Ramsey: Karagumruk sul gallese

La Juventus potrebbe affidarsi a Pirlo per la cessione di ramsey. L'ex tecnico bianconero, da poco sulla panchina del Karagumruk, apprezza molto il gallese e vorrebbe convincerlo a trasferirsi in Turchia per renderlo il faro del suo centrocampo. A Torino si fregano le mani, sperando di liberarsi almeno in parte dell'ingaggio del gallese.

La nostra opinione. Aiuto inaspettato per la Juventus, ma 7 milioni di ingaggio non sono pochi e, soprattutto, è difficile pensare che Ramsey voglia rimettersi in gioco in Turchia. Sarebbe comunque, di certo, la soluzione migliore per tutti: attorno al gallese l'interesse del mercato è sopito da tempo.

Sensi-Fiorentina, si può fare: i toscani lavorano al prestito

Stefano Sensi sembra destinato a lasciare nuovamente l'Inter. Dopo il prestito poco proficuo alla Sampdoria il trequartista nerazzurro viene in queste ore accostato con forza alla Fiorentina: la dirigenza viola, in attesa di risolvere la questione del rinnovo di Italiano, avrebbe puntato l'azzurro come rinforzo di qualità per il centrocampo.

La nostra opinione. Innesto di qualità e con tanta voglia di riscatto. Sensi alla Fiorentina è un'idea molto stuzzicante: compatibile col tipo di gioco che ha in testa Italiano, garantirebbe la qualità e i gol che Castrovilli non ha saputo mettere in campo lo scorso anno prima dell'infortunio. La poca tenuta fisica resta un problema: con la giusta formula, però, il matrimonio si può concretizzare.

Milan a caccia di alternative a Sanches: spunta Veretout

Spaventato dalle pretendenti per Renato Sanches il Milan si guarda intorno alla ricerca di alternative. Nelle ultime ore è tornato di moda Jordan Veretout, già accostato lo scorso gennaio: il centrocampista è apprezzato da Pioli e accetterebbe di buon grado un trasferimento, visto il poco spazio con Mourinho in giallorosso.

La nostra opinione. Un piccolo passo indietro rispetto a Sanches, ben più in rampa di lancio, ma comunque un centrocampista affidabile e già ambientato da tempo in Serie A. Veretout al Milan, almeno sulla carta, può funzionare: servirà tutta la bravura di Pioli per recuperare a livello mentale il francese, da tempo non più protagonista.

Mertens cuore azzurro: 2 milioni in meno per il Napoli

Avvicinamento improvviso tra Mertens e il Napoli dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi nel ritiro della nazionale belga. Dries ha in testa gli azzurri come prima opzione e, pur di restare, sarebbe disposto a rinunciare a ben due milioni di ingaggio pur di firmare un nuovo contratto.

La nostra opinione. Un gesto significativo in un calcio in cui i giocatori da tempo non fanno più passi indietro. Quello di Mertens, oltre ad essere un segnale, è anche un gesto d'amore per il Napoli e la città: De Laurentiis farebbe bene ad assecondare la volontà di Dries: scelte del genere non sono per tutti.

Nuova vita per Tevez: all'Apache la panchina del Rosario Central

Nuova vita per Carlos Tevez. L'argentino, dopo aver detto addio al calcio giocato, ha trovato subito casa come allenatore al Rosario Central. Un'avventura entusiasmante favorita dal possibile arrivo il prossimo anno di Di Maria , suo amico ed ex compagno di nazionale.

La nostra opinione. Un grande in bocca al lupo a un personaggio che, per vari motivi, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi ex tifosi. Tevez ha la grinta e l'esperienza per trasmettere ad un gruppo di giocatori il suo modo di intendere il calcio: vederlo in panchina desterà certamente molta curiosità.

