Il botto finale, almeno in Serie A, è della Salernitana: come rivela 'Sky', il club campano ha convinto lo svincolato Diego Perotti, che arriverà in città nella giornata di martedì per firmare il proprio contratto. L'accordo tra club e calciatore è arrivato in serata. L'ex romanista era senza squadra da inizio settembre, da quando ha lasciato i turchi del Fenerbahçe, e non gioca una partita addirittura da più di un anno, dal novembre del 2020.

Nella giornata in cui ha rischiato di perdere Franck Ribery, inizialmente orientato a lasciare il calcio prima di un dietrofront apparentemente completo, la Salernitana si regala dunque l'ex giocatore del Genoa e della Roma, ma anche del Siviglia. I dubbi sulle condizioni fisiche di Perotti sarebbero stati fugati, fino ad arrivare all'accordo, che nelle prossime ore si tramuterà nella firma e nella conseguente ufficialità.

Perotti diventerà quindi l'undicesimo rinforzo per Colantuono in una finestra invernale che, dopo l'arrivo in plancia di comando di Walter Sabatini, ha visto i granata imporsi come protagonisti assoluti della Serie A: in precedenza erano già arrivati Sepe, Mazzocchi, Verdi, Fazio, Ederson, Bohinen, Dragusin, Mousset, Mikael e Radovanovic. Uno schieramento di forze totale per andare a caccia del miracolo salvezza.

