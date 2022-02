Un Salernitana profondamente rinnovata dal calciomercato invernale giostrato dal neo ds Walter Sabatini, non riesce a ottenere l'intera posta in palio dalla sfida-salvezza all'Arechi, strozzando il tentativo di risalita dall'ultimo posto in classifica. Non bastano i capolavori di Simone Verdi (appena arrivato dal Toro) sui calci di punizione entrambi trasformati sotto il sette. Manaj e Verde risultano implacabili dal dischetto. Succede tutto nella prima mezz'ora di gioco e finisce 2-2.

Il tabellino

SALERNITANA-SPEZIA 2-2

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi (82' Gyömbér), Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos (65' Bohinen); Verdi (65' Perotti), Ribéry (76' Mikael); Mousset (46' Djuric). All.: Colantuono.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala (68' Nguiamba), Kiwior, Maggiore; Verde (68' Agudelo), Manaj (76' Nzola), Gyasi. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Gol: 3' e 16' Verdi (Sa), 12' rig. Manaj (Sp), 30' rig. Verde (Sp).

Assist: -

Note - Recupero: 5+4. Ammoniti: Amian, Mousset, Fazio, Kiwior, Radovanovic, Nguiamba.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

3' - GOL DELLA SALERNITANA DI VERDI! Spettacolare destro a giro su punizione dal limite battuta dal trequartista appena arrivato dal Toro: palla che passa sopra la testa di Manaj e va a insaccarsi sotto il sette: 1-0!

Salernitana-Spezia, il gol di Verdi festeggiato, Serie A 21/22 Credit Foto Getty Images

12' - GOL DELLO SPEZIA SU RIGORE CON MANAJ! Penalty assegnato dopo il VAR-check a seguito di uno scontro in area Fazio-Erlic. Dal dischetto, Manaj spiazza rasoterra Sepe.

Salernitana-Spezia, Serie A 2021-2022: Rey Manaj (Spezia) esulta dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 1-1. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

16' - GOL DELLA SALERNITANA DI VERDI! Altro capolavoro su punizione, anche più spettacolare di quella del 3': Stesso destro a giro, questa volta dai 25 metri, stesso angolo sotto il sette. Che meraviglia! E' 2-1!

Simone Verdi, Salernitana-Spezia, Serie A 21/22 Credit Foto Getty Images

30' - GOL DELLO SPEZIA SU RIGORE CON VERDE! Penalty assegnato per una vera e propria "parata" di Mousset in area piccola su tiro-cross da punizione battuta dallo stesso Verde il quale, presentatosi dal dischetto al posto di Manaj, spiazza anch'egli Sepe: 2-2!

Verde in gol, Salernitana-Spezia, Serie A 21/22 Credit Foto Imago

48' - MAZZOCCHI PENETRA IN AREA SPEZZINA E METTE LA PALLA AL CENTRO! Kastanos, all'altezza del dischetto, liscia il pallone e si divora il gol del 3-2!

64' - KASTANOS! Rasoterra velenoso sul secondo palo: traiettoria che incontra una deviazione e sarà corner per la Salernitana, vicinisima al 3-2 col cipriota!

71' - GYASI! Finta e controfinta su Ranieri e destro all'ingresso in area: palla alta non di molto.

76' - PUNIZIONE DA FUORI DI MANAJ! Destro a giro quasi come quello di Verdi: la palla, però, si alza di pochissimo.

MVP

Verdi. Doppio capolavoro su calcio di punizione. Una traiettoria più bella dell'altra: una dal limite, l'altra dai 25 metri, entrambe col medesimo esito. Ovvero, palla a girare sotto il sette, dove Provedel non può proprio arrivarci. Che esordio con la nuova maglia per l'ex Toro!

Fantacalcio

PROMOSSO - Kiwior. C'è il "malus" del cartellino giallo all'88', vero, ma quanti palloni recuperati da parte del polacco, diventato ormai colonna portante della metà campo di Thiago Motta.

Salernitana-Spezia, Serie A 2021-2022: Jakub Kiwior (Spezia) insegue Franck Ribéry (Salernitana). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

BOCCIATO - Ribéry. Male su tutti i fronti. Quanti errori che non rendono onore alla sua grandissima carriera. Oggi, più che mai, appare un giocatore al capolinea.

