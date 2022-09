Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Inter, lo scenario di Skriniar dopo il cda

Calciomercato L'Inter ha scelto: se parte Skriniar c'è Chalobah IERI ALLE 06:33

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda rinnovi di Milan Skriniar in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, grazie al finanziamento soci di almeno 100 milioni di euro annunciato mercoledì in cda, Steven Zhang è deciso a trattenere il difensore slovacco ed è pronto pronto ad alzare un muro di fronte all’ipotesi di una cessione a gennaio, sponda PSG.

La nosta opinione: è chiaro che l’Inter non potrà mai pareggiare la proposta del club francese, ovvero 9 milioni a stagione, questo è chiaro allo stesso giocatore, ma 6 milioni a stagione per il rinnovo, un numero all’altezza dei top della rosa (Lukaku escluso), non è un'utopia.

Milan, i calcoli per il rinnovo di Leao

La questione del rinnovo di Rafael Leao è senza dubbio una delle più spinose in casa Milan in questo momento. Come è noto il calciatore ha un contratto con i rossoneri che scade nell'estate del 2024 e diversi club inglesi alla porta, su tutti il Chelsea. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha provato a buttare giù un po' di calcoli su quanto potrebbe pesare al club rinnovare il talento portoghese partendo dalla richiesta economica, ovvero 7 milioni per 5 anni (ma non è da escludere che un accordo possa essere trovato anche a metà strada: un quinquennale da 6 milioni). A questo però va aggiunto il vero nodo di tutta la questione, ovvero la multa da pagare allo Sporting Lisbona in concerto con il Lille. Secondo alcuni calcoli fatti dalla Rosea, il Milan anche in virtù del Decreto Crescita arriverebbe a pagare, comprese le tasse, circa 40-50 milioni in 5 anni, più parte del risarcimento allo Sporting . Per un tolale di circa 65 milioni.

La nostra opinione: Leao sa quanto il Milan è importante per lui e il Milan sa quanto Leao è importante per il club. Chiaramente questo non basta e bisogna sedersi a un tavolo, considerando anche le sirene che arrivano soprattutto dalla Premier e un Mondiale che potrebbe comportare un ulteriore cambio di passo se Leao dovesse rubare l'occhio. Staremo a vedere

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Balotelli-Sion, è già crisi. Super Mario al Cagliari a gennaio? IERI ALLE 15:05