Cristiano Ronaldo-bis al Manchester United è stato un fallimento. Nella stagione del suo ritorno all'Old Trafford non è riuscito a portare i Red Devils in Champions League, anche se - ovviamente - non è l'unico colpevole del 6° posto del campionato scorso. Con ten Hag alla guida del Manchester United, poi, il rapporto tra Ronaldo e il club britannico si è definitivamente rotto. Nonostante l'ex tecnico dell'Ajax abbia sempre detto di ritenere Ronaldo "importante", il portoghese vedeva il campo con il contagocce. Una situazione paradossale per l'ex Juventus che, ad un certo punto della stagione, ha sbottato rifiutandosi di entrare in campo per 5 minuti in Manchester United-Tottenham, prima della conferenza stampa al veleno contro lo stesso ten Hag e lo stesso club, definendo il tutto come un "tradimento ai suoi danni". Troppo per continuare il rapporto e, dopo un colloquio prima dei Mondiali, di comune accordo, Ronaldo ha lasciato il club Manchester United diventando così un giocatore svincolato.

Il comunicato del Manchester United

Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United, di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo, in due periodi, all'Old Trafford, dove ha segnato 145 gol in 346 presenze. Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene per il suo futuro

Tutti al Manchester United restano concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto la gestione di Erik ten Hag e lavorare insieme per ottenere il successo in campo

